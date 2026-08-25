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AGENDA · Morteau

Spectacle Sur un fil Théâtre Morteau

mardi 2 février 2027 · Théâtre · Morteau

Informations pratiques

Début
mardi 2 février 2027
Fin
mardi 2 février 2027
Heure de début
20:00:00
Lieu
Théâtre
Adresse
Place de la Halle
Ville
25500 Morteau
Département
Doubs
Tarif
13 13 Tarif réduit Tarif réduit

Morteau

Spectacle Sur un fil

Théâtre Place de la Halle Morteau Doubs

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-02 20:00:00
fin : 2027-02-02 21:15:00

Date(s) :
2027-02-02

Sur réservation. Seul sur un banc, un homme se souvient d’elle et de leur rencontre, un jour où chacun avançait avec ses propres bagages. Anthony porte les blessures de son enfance et le poids d’un
passé qui le poursuit encore. Claire, elle, vit avec une sensibilité qui rend chaque émotion plus intense. Ensemble, ils apprennent à avancer, à se comprendre et à s’épauler. Entre rires, danse et rêves partagés, ils découvrent qu’il est possible de faire de leurs fragilités une force.   .

Théâtre Place de la Halle Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

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English :

L’événement Spectacle Sur un fil Morteau a été mis à jour le 2026-08-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER

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