Spectacle Sur un fil Théâtre Morteau

Informations pratiques

Morteau

Spectacle Sur un fil

Théâtre Place de la Halle Morteau Doubs

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-02 20:00:00

fin : 2027-02-02 21:15:00

Date(s) :

2027-02-02

Sur réservation. Seul sur un banc, un homme se souvient d’elle et de leur rencontre, un jour où chacun avançait avec ses propres bagages. Anthony porte les blessures de son enfance et le poids d’un

passé qui le poursuit encore. Claire, elle, vit avec une sensibilité qui rend chaque émotion plus intense. Ensemble, ils apprennent à avancer, à se comprendre et à s’épauler. Entre rires, danse et rêves partagés, ils découvrent qu’il est possible de faire de leurs fragilités une force. .

Théâtre Place de la Halle Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English :

L’événement Spectacle Sur un fil Morteau a été mis à jour le 2026-08-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER