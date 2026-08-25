Spectacle Sur un fil Théâtre Morteau
mardi 2 février 2027 · Théâtre · Morteau
Informations pratiques
Morteau
Spectacle Sur un fil
Théâtre Place de la Halle Morteau Doubs
Tarif : 13 – 13 – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-02 20:00:00
fin : 2027-02-02 21:15:00
Date(s) :
2027-02-02
Sur réservation. Seul sur un banc, un homme se souvient d’elle et de leur rencontre, un jour où chacun avançait avec ses propres bagages. Anthony porte les blessures de son enfance et le poids d’un
passé qui le poursuit encore. Claire, elle, vit avec une sensibilité qui rend chaque émotion plus intense. Ensemble, ils apprennent à avancer, à se comprendre et à s’épauler. Entre rires, danse et rêves partagés, ils découvrent qu’il est possible de faire de leurs fragilités une force. .
Théâtre Place de la Halle Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English :
L’événement Spectacle Sur un fil Morteau a été mis à jour le 2026-08-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER
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