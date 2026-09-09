Spectacle TAMBOUILLE de Valérie Capdepont et Erik Baron, Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba, Bordeaux
samedi 31 octobre 2026 · Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba · Bordeaux
Informations pratiques
Spectacle TAMBOUILLE de Valérie Capdepont et Erik Baron Samedi 31 octobre, 10h30 Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-31T10:30:00+01:00 – 2026-10-31T11:15:00+01:00
Fin : 2026-10-31T10:30:00+01:00 – 2026-10-31T11:15:00+01:00
#PROJET ALIMENTATION DURABLE
En partenariat avec le Laboratoire d’Initiatives Alimentaires (LIA)
La bibliothèque de la Bastide et le Laboratoire d’Initiatives Alimentaires (LIA) vous proposent tout au long du mois d’octobre plusieurs rendez-vous autour de l’alimentation pour petits et grands : balade urbaine, atelier et spectacle pour enfants, sieste musicale et dégustative. Ces rendez-vous seront l’occasion de multiplier les rencontres et les liens autour des goûts et des saveurs et de réfléchir à une alimentation durable, juste et conviviale telle que le LIA la décline avec les habitants sur le quartier de la Bastide avec le marché de producteurs, la cantine de quartier et l’expérimentation d’une sécurité sociale alimentaire.
Samedi 31/10/2026 à 10h30
Tambouille#. Spectacle de Valérie Capdepont et Erik Baron.
En partenariat avec le Laboratoire d’Initiatives Alimentaires (LIA).
Pour les 0-3 ans (à partir de 6 mois)
Un duo de cuistots joueurs et musiciens.
Une batterie de cuisine sonore et sonorisée.
Des mots, des chants, des onomatopées, du mouvement …
Sur un établi de « cuisine » avec ustensiles et ingrédients, Valérie Capdepont et Erik Baron vous concoctent un spectacle théâtral et musical pour les tout petits sur la thématique de la cuisine et des aliments. L’instrumentarium de la recette musicale est composé d’accessoires culinaires : marmites et gamelles, vaisselle, couverts, robots et ustensiles, légumes et graines au micro … ainsi que de véritables instruments de musique électronique !
Gratuit, sur inscription auprès de la bibliothèque au 05 56 86 15 28
Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba 10 rue Alexander Fleming, 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 La Benauge Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 86 15 28 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 86 15 28 »}] [{« link »: « https://le-lia.fr/ »}, {« link »: « https://www.theatre-beauxarts.fr/programmation-theatre-bordeaux/spectacles/tambouille/ »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Pour les 0-3 ans (à partir de 6 mois)
©Erik Baron
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