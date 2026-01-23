Spectacle The Music of Hans Zimmer & Others Les Arènes Metz

Spectacle The Music of Hans Zimmer & Others

Les Arènes 5 Avenue Louis le Débonnaire Metz Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-13 20:00:00

fin : 2026-03-13

2026-03-13

The Music of Hans Zimmer & Others présenté par un pirate de Pirates of Caribbean !

Découvrez les meilleures et uniques musiques de films de Top Gun , James Bond ; Pirates of Caribbean , The Lion King , Gladiator , The Dark Knight , Inception , Interstellar et bien d’autres productions de premier plan dans un concert à couper le souffle mettant en vedette le Hollywood Film Orchestra & choir, des solistes vedettes et des extraits de films sélectionnés ! Y compris les paysages sonores extraordinaires de Dune, récompensés par un Oscar ! Profitez de la seule série de concerts de musique de film au monde avec un présentateur de films qui non seulement présentera la meilleure musique de Hans Zimmer, mais sera également disponible pour une photo gratuite avec vous si vous achetez vos billets aujourd’hui !

Les Arènes 5 Avenue Louis le Débonnaire Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 57 56 69 34 info@arenes-de-metz.com

English :

The Music of Hans Zimmer & Others presented by a pirate from Pirates of Caribbean !

Experience the best and most unique film scores from Top Gun , James Bond ; Pirates of Caribbean , The Lion King , Gladiator , The Dark Knight , Inception , Interstellar and many other top productions in a breathtaking concert featuring the Hollywood Film Orchestra & choir, featured soloists and selected film clips! Including the extraordinary, Oscar-winning soundscapes of Dune! Enjoy the world’s only film music concert series with a film presenter who will not only present Hans Zimmer’s finest music, but will also be available for a free photo with you if you buy your tickets today!

