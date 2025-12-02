Spectacle The show

Vogelgrun Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-17 20:00:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Tridiculous est un mélange explosif de puissance, de dynamisme et de talent musical, le tout relevé d’une bonne dose d’humour.

Ce trio d’acrobates-musiciens-chanteurs, primés lors de nombreux festivals, combinent chanson et musique live, break dance, acrobaties et humour dans un spectacle unique qui enthousiasme petits et grands.

La garantie de passer une bonne soirée avec ces trois artistes qui savent tout faire à la perfection et de ressortir avec le sourire jusqu’aux oreilles. .

Vogelgrun 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 94 31 info@artrhena.eu

English :

L’événement Spectacle The show Vogelgrun a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach