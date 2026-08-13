Spectacle théâtral 2 musiciens, 2 avocats, 1 procés Le Carré du Perche Mortagne-au-Perche

Informations pratiques

Mortagne-au-Perche

Spectacle théâtral 2 musiciens, 2 avocats, 1 procés

Le Carré du Perche 23, rue Ferdinand de Boyères Mortagne-au-Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 19:30:00

fin : 2026-12-12

Date(s) :

2026-12-12

Soldats Français fusillés pour l’exemple.

Pour la troisième année et après avoir mis en scène les procès de Louis XVI et de Beaudelaire, deux avocats et deux musiciens vous feront revivre un procès ayant marqué l’histoire. La profondeur du jeu du célèbre violoncelliste Henry Demarquette allié à la grâce et la puissance du touché au piano de Alexandra Matvievskaya feront raisonner les réquisitoire et plaidoirie de Maîtres Edmond Fretty et Philippe Goossens avocats au Barreau de Paris. Pourquoi des soldats français ont-ils été fusillés pour l’exemple par leurs frères d’armes en 1917 ? La vie d’un seul doit elle être sacrifiée au nom de la défense de la Nation ? Musique et paroles viendront aborder ces thèmes après une introduction par Sylvie Goossens.

La musique et les discours savent nous faire éprouver des émotions fortes qu’elles soient joyeuses ou dramatiques.

Henry Demarquette violoncelle

Alexandra Matvievskaya piano

Maîtres Edmond Frety et Philippe Goossens

Présentation Sylvie Goossens .

Le Carré du Perche 23, rue Ferdinand de Boyères Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie +33 2 33 83 34 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle théâtral 2 musiciens, 2 avocats, 1 procés

L’événement Spectacle théâtral 2 musiciens, 2 avocats, 1 procés Mortagne-au-Perche a été mis à jour le 2026-08-13 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE