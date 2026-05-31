Spectacle théâtral duo de clownes, Le Tauzin, Bordeaux

Spectacle théâtral duo de clownes Mercredi 24 juin, 18h00 Le Tauzin Gironde

Gratuit – Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-24T18:00:00+02:00 – 2026-06-24T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-24T18:00:00+02:00 – 2026-06-24T20:00:00+02:00

Avec Chouïa une femme brillante libre et fière de ses différences et son assistante Miss Mi dévouée et un brin dépassée… Spectacle tous publics. Mise en scène Pina Blankevoort

Le Tauzin 50 rue du Tauzin 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Médoquine Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.letauzin.com/agenda/agenda-tauzin/spectacle-theatral-duo-de-clownes »}]

Comment l’amour fera définitivement exploser ce vieux monde rance et pourri ? théatre clown

Compagnie A nos Joies