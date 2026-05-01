Figeac

Spectacle théâtrale à l’Arrosoir Gloria

L’arrosoir, 5 rue du crussol Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 20:30:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Création de la troupe Au Milieu des Milliards (Figeac) mise en scène par Irène Brunet, le spectacle Gloria est une pièce pour neuf comédiens chantants, un pianiste (Emmanuel Cassier) et un cercueil

Création de la troupe Au Milieu des Milliards (Figeac) mise en scène par Irène Brunet, le spectacle Gloria est une pièce pour neuf comédiens chantants, un pianiste (Emmanuel Cassier) et un cercueil. Durée 1h.

Tout Cornefoutrac est là. Pour enterrer Gloria. Gloria, c’était une figure dans le village. Ce n’était pas que la vieille qui nourrissait les chats . Elle nourrissait aussi les racontars, les imaginaires, les peurs et les joies de chacun. Elle était l’échappée belle, l’échappée libre, et autour de son cercueil, les langues se délient…

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L’arrosoir, 5 rue du crussol Figeac 46100 Lot Occitanie +33 9 52 25 07 49 contact@larrosoir.org

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English :

Created by the troupe Au Milieu des Milliards (Figeac) and directed by Irène Brunet, Gloria is a play for nine singing actors, a pianist (Emmanuel Cassier) and a coffin

L’événement Spectacle théâtrale à l’Arrosoir Gloria Figeac a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Figeac