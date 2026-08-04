Spectacle théâtre à Figeac Je suis trop vert Figeac

Informations pratiques

Figeac

Spectacle théâtre à Figeac Je suis trop vert

2 bd pasteur Figeac Lot

Tarif : – – 13 EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 18:00:00

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

Après J’ai trop peur et J’ai trop d’amis accueillis les saisons passées, David Lescot poursuit sa saga préadolescente drôle et touchante et nous embarque pour suivre les péripéties de Moi et de la 6e D qui partent en classe verte !

Hébergé dans une famille de paysans à la tête d’une exploitation agricole, Moi découvre le quotidien d’une famille d’agriculteurs

Après J’ai trop peur et J’ai trop d’amis accueillis les saisons passées, David Lescot poursuit sa saga préadolescente drôle et touchante et nous embarque pour suivre les péripéties de Moi et de la 6e D qui partent en classe verte !

Hébergé dans une famille de paysans à la tête d’une exploitation agricole, Moi découvre le quotidien d’une famille d’agriculteurs. Guidé par Valérie, la fille de la famille, il va découvrir le soin des bêtes, l’utilisation des machines agricoles, les levers aux aurores et le travail des champs. Un quotidien bien loin de ce qu’il imaginait. De retour chez lui, notre jeune héros pose un nouveau regard sur la société de consommation dans laquelle il a grandi. En reprenant le principe de la boîte avec ces trappes, les comédiennes nous offrent un jeu virevoltant, fait de malice et de jeux de mots percutants. Une pièce qui amène à réfléchir sur l’agriculture et notre environnement à hauteur d’adolescent.

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2 bd pasteur Figeac 46100 Lot Occitanie

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English :

Following *I’m Too Scared* and *I Have Too Many Friends*, which were released in previous seasons, David Lescot continues his funny and touching preteen saga and takes us along to follow the adventures of Moi and Class 6D as they head off on a school field trip!

Staying with a farming family that runs a farm, Moi discovers the daily life of a farming family

L’événement Spectacle théâtre à Figeac Je suis trop vert Figeac a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Figeac