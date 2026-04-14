Spectacle : théâtre participatif « de souvenirs en racines », Le moulin de Radray, Loisail

Spectacle : théâtre participatif « de souvenirs en racines » Samedi 6 juin, 18h00 Le moulin de Radray Orne

Durée 1h, 15€, gratuit enfants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T18:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T18:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

La Cie Theresaway part avec vous à la rencontre des souvenirs qui composent notre rapport aux arbres, dans un spectacle participatif et familial.

De souvenirs en racines est une invitation à replonger dans ces espaces forestiers que nous traversons le plus souvent sans avoir conscience des délicats équilibres et des drames qui s’y jouent.

Grâce à une collecte d’histoires personnelles auprès du public, les comédien·nes incarnent poétiquement et corporellement les expériences et souvenirs qui leur sont confié·es pour en faire une fresque vivante et collective.

Attention, risque d’émerveillement et d’engagement !

Le moulin de Radray Moulin de Radray, 61400 Loisail Loisail 61400 Orne Normandie 06 81 76 16 99 http://www.moulin-radray.fr https://www.instagram.com/unmoulindansleperche/ [{« type »: « email », « value »: « contact@lemoulinderadray.fr »}] Le moulin de Radray est un ancien moulin médiéval à farine et à eau dont le parc est planté d’arbres remarquables. Parking à proximité.

La Cie Theresaway part avec vous à la rencontre des souvenirs qui composent notre rapport aux arbres, dans un spectacle participatif et familial.

©cb