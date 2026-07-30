Spectacle théâtro-musical Laisse béton Maison des associations Aurec-sur-Loire

Informations pratiques

Aurec-sur-Loire

Spectacle théâtro-musical Laisse béton

Maison des associations 5 avenue de la gare Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 16:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

L’université pour tous vous propose un spectacle théâtro-musical avec Simon Giroud (comédien/chanteur) et Olivier Doche (guitariste/arrangeur).

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Maison des associations 5 avenue de la gare Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 98 88 49 jean-paul.homps@orange.fr

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English :

University for All presents a musical theater performance featuring Simon Giroud (actor/singer) and Olivier Doche (guitarist/arranger).

L’événement Spectacle théâtro-musical Laisse béton Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Loire Semène