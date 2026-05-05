Spectacle Thomas Marty Espace Bocapole Bressuire
Spectacle Thomas Marty Espace Bocapole Bressuire vendredi 11 décembre 2026.
Bressuire
Spectacle Thomas Marty
Espace Bocapole Bocapole Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : 39 – 39 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-11 20:00:00
fin : 2026-12-11
Date(s) :
2026-12-11
Thomas Marty n’avait pas prévu ce qui lui arrive. Originaire de Saint-Raphaël, dans le Var, il est cet élève charismatique plus intéressé par la vie que par ses cours, qui se retrouve en BTS assurance après avoir coché la mauvaise case sur sa fiche d’orientation.
Après le succès de son premier spectacle, Thomas Marty revient sur scène pour nous raconter ses nouvelles aventures.
Réservation dans les lieux de vente habituels. .
Espace Bocapole Bocapole Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine bocapole@bocapole.fr
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English : Spectacle Thomas Marty
L’événement Spectacle Thomas Marty Bressuire a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Bocage Bressuirais
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