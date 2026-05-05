Spectacle Thomas Marty Espace Bocapole Bressuire

Bressuire

Spectacle Thomas Marty

Espace Bocapole Bocapole Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : 39 – 39 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-11 20:00:00

fin : 2026-12-11

Date(s) :

2026-12-11

Thomas Marty n’avait pas prévu ce qui lui arrive. Originaire de Saint-Raphaël, dans le Var, il est cet élève charismatique plus intéressé par la vie que par ses cours, qui se retrouve en BTS assurance après avoir coché la mauvaise case sur sa fiche d’orientation.

Après le succès de son premier spectacle, Thomas Marty revient sur scène pour nous raconter ses nouvelles aventures.

Réservation dans les lieux de vente habituels. .

Espace Bocapole Bocapole Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine bocapole@bocapole.fr

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English : Spectacle Thomas Marty

L’événement Spectacle Thomas Marty Bressuire a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Bocage Bressuirais