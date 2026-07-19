Spectacle Thomas Wiesel ‘Société écrans’ Espace Georges Sadoul Saint-Dié-des-Vosges

Informations pratiques

Saint-Dié-des-Vosges

Spectacle Thomas Wiesel ‘Société écrans’

Espace Georges Sadoul 26/28 Quai Sadi-Carnot Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

20

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2027-04-03 20:00:00

fin : 2027-04-03 21:20:00

Date(s) :

2027-04-03

Huit heures et demi. C’est le temps moyen que passe Thomas Wiesel, chaque jour, devant un écran.

De quoi pousser l’humoriste à faire sa petite introspection numérique…Tout public

20 .

Espace Georges Sadoul 26/28 Quai Sadi-Carnot Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09

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English :

Eight and a half hours. That’s the average amount of time Thomas Wiesel spends in front of a screen every day.

Enough to prompt the comedian to do a little digital self-reflection?

L’événement Spectacle Thomas Wiesel ‘Société écrans’ Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-07-16 par OT SAINT DIE DES VOSGES