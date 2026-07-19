UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Dié-des-Vosges

Spectacle Thomas Wiesel ‘Société écrans’ Espace Georges Sadoul Saint-Dié-des-Vosges

samedi 3 avril 2027 · Espace Georges Sadoul · Saint-Dié-des-Vosges

Spectacle Thomas Wiesel ‘Société écrans’ Espace Georges Sadoul Saint-Dié-des-Vosges

Informations pratiques

Début
samedi 3 avril 2027
Fin
samedi 3 avril 2027
Heure de début
20:00:00
Lieu
Espace Georges Sadoul
Adresse
26/28 Quai Sadi-Carnot
Ville
88100 Saint-Dié-des-Vosges
Département
Vosges
Tarif
20 Tarif réduit

Saint-Dié-des-Vosges

Spectacle Thomas Wiesel ‘Société écrans’

Espace Georges Sadoul 26/28 Quai Sadi-Carnot Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR
20
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2027-04-03 20:00:00
fin : 2027-04-03 21:20:00

Date(s) :
2027-04-03

Huit heures et demi. C’est le temps moyen que passe Thomas Wiesel, chaque jour, devant un écran.
De quoi pousser l’humoriste à faire sa petite introspection numérique…Tout public
20  .

Espace Georges Sadoul 26/28 Quai Sadi-Carnot Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Eight and a half hours. That’s the average amount of time Thomas Wiesel spends in front of a screen every day.
Enough to prompt the comedian to do a little digital self-reflection?

L’événement Spectacle Thomas Wiesel ‘Société écrans’ Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-07-16 par OT SAINT DIE DES VOSGES

À voir aussi à Saint-Dié-des-Vosges (Vosges)