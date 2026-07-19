Spectacle Thomas Wiesel ‘Société écrans’ Espace Georges Sadoul Saint-Dié-des-Vosges
samedi 3 avril 2027 · Espace Georges Sadoul · Saint-Dié-des-Vosges
Informations pratiques
Saint-Dié-des-Vosges
Spectacle Thomas Wiesel ‘Société écrans’
Espace Georges Sadoul 26/28 Quai Sadi-Carnot Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
20
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2027-04-03 20:00:00
fin : 2027-04-03 21:20:00
Date(s) :
2027-04-03
Huit heures et demi. C’est le temps moyen que passe Thomas Wiesel, chaque jour, devant un écran.
De quoi pousser l’humoriste à faire sa petite introspection numérique…Tout public
20 .
Espace Georges Sadoul 26/28 Quai Sadi-Carnot Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09
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English :
Eight and a half hours. That’s the average amount of time Thomas Wiesel spends in front of a screen every day.
Enough to prompt the comedian to do a little digital self-reflection?
L’événement Spectacle Thomas Wiesel ‘Société écrans’ Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-07-16 par OT SAINT DIE DES VOSGES
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