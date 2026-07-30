Spectacle TO par la Cie les Joli(e)s Mômes rue de la Mairie Champ-le-Duc
vendredi 21 août 2026 · rue de la Mairie · Champ-le-Duc
Informations pratiques
Champ-le-Duc
Spectacle TO par la Cie les Joli(e)s Mômes
rue de la Mairie Autour de l’école Champ-le-Duc Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-21 20:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
LA COMPAGNIE DES JOLI(E)S MÔMES
présente…
TO
Entrée libre Spectacle au chapeau
www.compagniedesjoliesmomes.fr
0372540404
contact@compagniedesjoliesmomes.fr
A voir avec bonheur de 7 à 107 ans
Spectacle de plein air
Durée 1h10
l’histoire
Perdue dans la montagne, se trouve une cabane.
Perdues dans cette cabane, se retrouvent des générations d’habitants.
Perdues dans les ages, les vivants et les morts s’emmêlent.
Pour une raison très simple, s’aimer, à travers le temps.
Un spectacle où les rires se rencontrent aventures fantastiques et retour à la nature.
Un spectacle où les rires croiseront les larmes.
Qui, qui, qui ?
Vous ne connaissez pas encore les Joli(e)s Mômes ! Depuis 20 ans, nous sillonnons chaque été les Vosges avec un spectacle de plein air. Ambiance sans chichi, plaisir artistique convivial, spectacle vivant original, toujours drôle, toujours tendre, toujours !
L’équipe artistique professionnelle de la Compagnie (metteur en scène, comédiennes, auteure, scénographe et musicien) accueille 3 apprenties comédiennes chevronnées. Pour un résultat détonnant !
Écriture : Louise Fetet
Mise en scène : Marc Allieri
Scénographie : Guérin Philippe
Avec Charlène Grunenwald, Maurane Boaretto et Louise Fetet, comédiennes.
Et Pauline Bunel-Marchal, Zoé Houot, Ninon Debay, apprenties comédiennes.Tout public
0 .
rue de la Mairie Autour de l’école Champ-le-Duc 88600 Vosges Grand Est +33 3 72 54 04 04
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
LA COMPAGNIE DES JOLI(E)S M%D4MES
presents?
TO
Free admission Donations welcome
www.compagniedesjoliesmomes.fr
0372540404
contact@compagniedesjoliesmomes.fr
Fun for ages 7 %E0 to 107
Outdoor performance
Running time: 1h10
The Story
Lost in the mountains lies a cabin.
Lost within this cabin are generations of inhabitants.
Lost through the ages, the living and the dead come together.
For one very simple reason: to love one another, across time.
A show where laughter meets fantastical adventures and a return to nature.
A show where laughter will mingle with tears.
Who, who, who?
You haven’t heard of Les Joli(e)s M%F4mes yet! For 20 years, we’ve been crisscrossing the Vosges every summer with an outdoor show. A down-to-earth atmosphere, friendly artistic enjoyment, an original live performance—always funny, always tender, always!
The company’s professional artistic team (director, actresses, playwright, set designer, and musician) welcomes three seasoned apprentice actresses. The result is surprising!
Written by: Louise Fetet
Directed by: Marc Allieri
Set design by: Guérin Philippe
Starring Charlène Grunenwald, Maurane Boaretto, and Louise Fetet, actresses.
And Pauline Bunel-Marchal, Zoé Houot, and Ninon Debay, apprentice actresses.
L’événement Spectacle TO par la Cie les Joli(e)s Mômes Champ-le-Duc a été mis à jour le 2026-07-24 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES
À voir aussi à Champ-le-Duc (Vosges)
- Jeu de piste à l’Église romane Bonus Nature Tambouille Festival Église romane de Champ-le-Duc Champ-le-Duc 30 juillet 2026
- Tambouille festival rue de la Vologne Champ-le-Duc 30 juillet 2026
- Concert guitare et violon Paganini goes Balkan Église romane de Champ-le-Duc Champ-le-Duc 1 août 2026
- Vide grenier Champ le Duc 2026 Champ-le-Duc 23 août 2026
- Concert Transylvanian Duet Église romane de Champ-le-Duc Champ-le-Duc 5 septembre 2026