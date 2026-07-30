Spectacle TO par la Cie les Joli(e)s Mômes rue de la Mairie Champ-le-Duc

Informations pratiques

Champ-le-Duc

Spectacle TO par la Cie les Joli(e)s Mômes

rue de la Mairie Autour de l’école Champ-le-Duc Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-21 20:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

LA COMPAGNIE DES JOLI(E)S MÔMES

présente…

TO

Entrée libre Spectacle au chapeau

www.compagniedesjoliesmomes.fr

0372540404

contact@compagniedesjoliesmomes.fr

A voir avec bonheur de 7 à 107 ans

Spectacle de plein air

Durée 1h10

l’histoire

Perdue dans la montagne, se trouve une cabane.

Perdues dans cette cabane, se retrouvent des générations d’habitants.

Perdues dans les ages, les vivants et les morts s’emmêlent.

Pour une raison très simple, s’aimer, à travers le temps.

Un spectacle où les rires se rencontrent aventures fantastiques et retour à la nature.

Un spectacle où les rires croiseront les larmes.

Qui, qui, qui ?

Vous ne connaissez pas encore les Joli(e)s Mômes ! Depuis 20 ans, nous sillonnons chaque été les Vosges avec un spectacle de plein air. Ambiance sans chichi, plaisir artistique convivial, spectacle vivant original, toujours drôle, toujours tendre, toujours !

L’équipe artistique professionnelle de la Compagnie (metteur en scène, comédiennes, auteure, scénographe et musicien) accueille 3 apprenties comédiennes chevronnées. Pour un résultat détonnant !

Écriture : Louise Fetet

Mise en scène : Marc Allieri

Scénographie : Guérin Philippe

Avec Charlène Grunenwald, Maurane Boaretto et Louise Fetet, comédiennes.

Et Pauline Bunel-Marchal, Zoé Houot, Ninon Debay, apprenties comédiennes.Tout public

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rue de la Mairie Autour de l’école Champ-le-Duc 88600 Vosges Grand Est +33 3 72 54 04 04

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English :

LA COMPAGNIE DES JOLI(E)S M%D4MES

presents?

TO

Free admission Donations welcome

www.compagniedesjoliesmomes.fr

0372540404

contact@compagniedesjoliesmomes.fr

Fun for ages 7 %E0 to 107

Outdoor performance

Running time: 1h10

The Story

Lost in the mountains lies a cabin.

Lost within this cabin are generations of inhabitants.

Lost through the ages, the living and the dead come together.

For one very simple reason: to love one another, across time.

A show where laughter meets fantastical adventures and a return to nature.

A show where laughter will mingle with tears.

Who, who, who?

You haven’t heard of Les Joli(e)s M%F4mes yet! For 20 years, we’ve been crisscrossing the Vosges every summer with an outdoor show. A down-to-earth atmosphere, friendly artistic enjoyment, an original live performance—always funny, always tender, always!

The company’s professional artistic team (director, actresses, playwright, set designer, and musician) welcomes three seasoned apprentice actresses. The result is surprising!

Written by: Louise Fetet

Directed by: Marc Allieri

Set design by: Guérin Philippe

Starring Charlène Grunenwald, Maurane Boaretto, and Louise Fetet, actresses.

And Pauline Bunel-Marchal, Zoé Houot, and Ninon Debay, apprentice actresses.

L’événement Spectacle TO par la Cie les Joli(e)s Mômes Champ-le-Duc a été mis à jour le 2026-07-24 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES