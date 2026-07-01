Tambouille festival rue de la Vologne Champ-le-Duc

Informations pratiques

Champ-le-Duc

Tambouille festival

rue de la Vologne Autour de la salle Saint Nicolas Champ-le-Duc Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-07-30 19:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Le plus grand des petits festivals !

Il y a Tambouille. Et il y a Tambouille. La nôtre sera résolument éclectique, simple et festive.

Nous ne ferons aucune place aux soucis du quotidien, aucun espace aux tracas du boulot, aucun jour à ce qui ronge la tête, non ! Nous laisserons éclore un doux vent de tranquillité, une fête sans chichi, des moments qui feront pchitt à toutes les cocotte-minutes !

On refait la CHOUILLE !

Une bière unique… comme nous !

La Brass’Potes, brasserie artisanale de Bruyères a inventé 3 bières spéciales Tambouille. Retrouvez la Chouille Blanche, Blonde et Rouge, sur place ou à emporter.

Alors ? Qui se laissera tenter par notre nouveau brassin de blanche à la baie de timut ?

Direction Artistique du Tambouille Festival

Compagnie des Joli(e)s Mômes

JEU 30.07 : CHAMP-LE-DUC

Autour de la salle St-Nicolas

– 16h Bonus Nature : JEU DE PISTE À L’ÉGLISE ROMANE

Sur réservation à l’Office de Tourisme, payant

À partir de 7 ans

– 19h : Ouverture

Par les gagnants du tremplin Les Vosges ont un Incroyable Talent

– 19h40 et 21h Corps et Cri

Cie Rouge Carmin TISSU AÉRIEN

Un regard tendre posé sur celles et ceux qui bougent et celles et ceux qui restent, parfois coincés…

Tout public, dès 5 ans, 18 min

– 20h : Les Fées Miroir Chanson

À travers reprises et compositions, elles vous invitent à entrer dans leur univers au son de leurs voix, guitares, flûte, contrebasse…

– 21h30: ¿Who’s The Cuban? Cuban psych pop

Leur cocktail ? Cuivres tranchants, claviers caméléons, percussions tribales, et une basse tantôt électrique, tantôt synthétique. Sur scène, ¿Who’s The Cuban? c’est un exil joyeux qui embrase l’instant avec une énergie brute.

Partenaires : Commune de Champ-le-Duc et Assos Le Chant des Lucioles et La Récré

INFOS PRATIQUES

• Restauration & Buvette sur site chaque soir dès 19h

• REPLI EN CAS DE PLUIE

En cas de pluie, les spectacles sont repliés en salle ou sous chapiteau. La jauge est alors limitée, ne tardez pas. Les concerts, même en cas de pluie, peuvent accueillir en nombre !

• Venir au Festival www.tambouillefestival.fr/planTout public

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rue de la Vologne Autour de la salle Saint Nicolas Champ-le-Duc 88600 Vosges Grand Est +33 3 72 54 04 04

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English :

The biggest of the small festivals!

There’s Tambouille. And then there’s Tambouille. Ours will be resolutely eclectic, simple, and festive.

We won’t make any room for everyday worries, no space for work stress, no time for what’s gnawing at your mind—no way! We’ll let a gentle breeze of tranquility blow through, a no-fuss celebration, moments that’ll make all the pressure cookers go “pchitt”!

Let’s do the CHOUILLE all over again!

A unique beer? Just like us!

La Brass’Potes, a craft brewery in Bruyères, has created three special “Tambouille” beers. Check out the Chouille Blanche, Blonde, and Rouge—available to drink here or to go.

So%A0? Who’s going to give our new white beer brewed with Timut berries a try%E0?

Artistic Direction of the Tambouille Festival

Compagnie des Joli(e)s M%F4mes

THU, JULY 30: CHAMP-LE-DUC

Around the St-Nicolas Hall

– 4:00 PM: Bonus Nature: TREK THROUGH THE ROMANESQUE CHURCH

Reservations required at the Tourist Office; fee applies

Ages 7 and up

– 7:00 PM: Opening

By the winners of the “Les Vosges Have Incredible Talent” talent show

– 7:40 PM and 9:00 PM: Corps et Cri

Cie Rouge Carmin TISSU A%C9RIEN

A tender look at those who move on and those who stay behind, sometimes stuck in place…

For all ages, ages 5 and up, 18 min

– 8:00 PM: Les Fées Miroir Song

Through covers and original compositions, they invite you to step into their world to the sound of their voices, guitars, flute, and double bass…

– 9:30 PM: “Who’s The Cuban?” Cuban psych pop

Their signature mix? Cutting brass, chameleon-like keyboards, tribal percussion, and a bass that’s sometimes electric, sometimes synthetic. On stage, %BFWho’s The Cuban? is a joyful exile that sets the moment ablaze with raw energy.

Partners: Municipality of Champ-le-Duc and the organizations Le Chant des Lucioles and La Récré

PRACTICAL INFORMATION

? Food and drinks available on-site every evening starting at 7:00 PM

? ALTERNATIVE VENUE IN CASE OF RAIN

In case of rain, performances will be moved indoors or under a tent. Capacity will be limited in this case, so don’t wait too long. Even in the rain, the concerts can accommodate large crowds!

? Getting to the Festival: www.tambouillefestival.fr/plan

L’événement Tambouille festival Champ-le-Duc a été mis à jour le 2026-07-24 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES