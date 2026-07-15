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AGENDA · L'Isle-d'Espagnac

Spectacle Tombé du ciel de Jeanfi Janssens Espace Carat L’Isle-d’Espagnac

samedi 14 novembre 2026 · Espace Carat · L'Isle-d'Espagnac

Informations pratiques

Début
samedi 14 novembre 2026
Fin
samedi 14 novembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Espace Carat
Adresse
54 avenue Jean Mermoz
Ville
16340 L'Isle-d'Espagnac
Département
Charente
Tarif
38 38 49

L’Isle-d’Espagnac

Spectacle Tombé du ciel de Jeanfi Janssens

Espace Carat 54 avenue Jean Mermoz L’Isle-d’Espagnac Charente

Tarif : 38 – 38 – 49 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 20:00:00
fin : 2026-11-14 22:00:00

Date(s) :
2026-11-14

Chez Jeanfi, l’aventure est au coin de la rue… Le steward le plus populaire de France revient avec un nouveau one man show et des anecdotes totalement inédites.
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Espace Carat 54 avenue Jean Mermoz L’Isle-d’Espagnac 16340 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 50 60  infos@espace-carat.fr

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English :

With Jeanfi, adventure is just around the corner? France’s most popular steward returns with a new one-man show and a host of totally original anecdotes.

L’événement Spectacle Tombé du ciel de Jeanfi Janssens L’Isle-d’Espagnac a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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