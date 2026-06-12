Spectacle Torfou la bataille Bicentenaire de la Colonne de Torfou TORFOU Sèvremoine samedi 11 juillet 2026.

Sèvremoine

Spectacle Torfou la bataille Bicentenaire de la Colonne de Torfou

TORFOU Château du Couboureau Sèvremoine Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-07-12 16:00:00

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-12

Un parcours sonore et immersif pour revivre l’histoire de la Colonne de Torfou au fil de rencontres et récits, à loccasion du bicentenaire de la colonne de Torfou.

Spectacle déambulatoire De pierre et de mémoire

Suivez les personnages qui jalonnent votre parcours et traversez plus de deux siècles d’histoire, de 1793 à aujourd’hui, au cœur d’une création sonore et immersive imaginée par l’association Torfou la Bataille.

SPECTACLE SUR RÉSERVATION

Du 10 au 12 juillet 2026, le parc du Château du Couboureau à Torfou accueillera le public pour trois journées mêlant découvertes historiques, échanges et animations.

Que vous soyez amateur d’histoire, habitant du territoire ou simplement curieux d’en apprendre davantage sur cet épisode marquant de notre région, cette table ronde vous offrira l’occasion de croiser les regards et de mieux comprendre les enjeux de mémoire qui l’entourent. .

TORFOU Château du Couboureau Sèvremoine 49660 Maine-et-Loire Pays de la Loire patrimoine@sevremoine.fr

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English :

An immersive audio tour that brings the history of the Torfou Column to life through encounters and stories, marking the bicentennial of the Torfou Column.

L’événement Spectacle Torfou la bataille Bicentenaire de la Colonne de Torfou Sèvremoine a été mis à jour le 2026-06-12 par Pôle Tourisme ôsezMauges