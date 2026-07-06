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AGENDA · Colmar

Spectacle Totem Colmar

vendredi 2 octobre 2026 · Colmar

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
1 Place Unterlinden
Ville
68000 Colmar
Département
Haut-Rhin
Tarif
0

Colmar

Spectacle Totem

1 Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-02 18:00:00
fin : 2026-10-02 19:00:00

Date(s) :
2026-10-02

Par la compagnie Retouramont en partenariat avec le CCN Ballet de l’Opéra national du Rhin, la Maison européenne de l’architecture et la ville de Colmar. 0  .

1 Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 15 50  info@musee-unterlinden.com

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English :

L’événement Spectacle Totem Colmar a été mis à jour le 2026-06-30 par Musée Colmar Musée Unterlinden

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