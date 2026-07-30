Spectacle Tourne fête d’après la vie et l’oeuvre de Pierre Azevard Rodez
samedi 23 janvier 2027 · Rodez
Informations pratiques
Rodez
Spectacle Tourne fête d’après la vie et l’oeuvre de Pierre Azevard
1 rue Saint-Cyrice Rodez Aveyron
Tarif : 6 – 6 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-23
fin : 2027-01-23
Date(s) :
2027-01-23
Théâtre spectacle Tourne Fête d’après la vie et l’oeuvre de Pierre Azevard , à la MJC de Rodez Théâtre des 2 Points, samedi 23 janvier 2027 à 109:30 et à 10:45
Par la Cie Pauses musicales
Porté par la musique, le récit, les comptines et les jeux de doigts, Tourne fête reprend à l’attention du très jeune public l’incroyable histoire de Pierre Avezard dit Petit Pierre artiste d’art brut du 20° siècle et nous invite à découvrir son univers, peuplé de fleurs, de vaches, d’outils, de voyages et de rouages…
À travers cette création poétique, Tourne fête explore les thèmes de la différence, de l’imaginaire, de la créativité, mais aussi la douceur des liens et la tendresse. Centre Presse
Durée 35 minutes
A partir de 6 mois
Autour du spectacle Séances scolaires jeudi 21 et vendredi 22 janvier à 9:30 et 10:45
Distribution
Écriture, composition musicale et interprétation Pascale Chauvac
Regards extérieurs Béatrice Boissonnade et Jean-Marc Faulhaber
Fabrication du sélou Célia Mazac
Fabrication du manège Dotze.bc
Avec l’album L’imagier du vivant de Martin Jarrie
Accueil en résidence et coproduction Comtal Lot Truyère
Soutiens SACEM ; Département de l’Aveyron / Direction de la culture, du patrimoine et de la lecture publique dans le cadre des Itinéraires d’éducation artistique ; Ouest Aveyron Communauté .
1 rue Saint-Cyrice Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 67 01 13 accueil@mjcrodez.fr
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English :
Theater: Tourne F%EAte, based on the life and work of Pierre Azevard, at the MJC in Rodez—Théâtre des 2 Points, Saturday, January 23, 2027, at 10:30 a.m. and 10:45 a.m.
L’événement Spectacle Tourne fête d’après la vie et l’oeuvre de Pierre Azevard Rodez a été mis à jour le 2026-07-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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