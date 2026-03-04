Spectacle très jeune public « Urzo l’éléphant méchant », Auditorium de la médiathéque, Saint-Médard-en-Jalles

Spectacle très jeune public « Urzo l’éléphant méchant » Mercredi 20 mai, 10h30, 16h00 Auditorium de la médiathéque Gironde

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-20T10:30:00+02:00 – 2026-05-20T11:15:00+02:00

Fin : 2026-05-20T16:00:00+02:00 – 2026-05-20T16:45:00+02:00

Urzo l’éléphant est si imposant que tous les animaux le craignent. Personne ne l’aime vraiment, de fait, il n’aime vraiment personne. Il passe donc son temps à terroriser tout le monde. Un jour, son chemin croise celui d’une petite souris téméraire. Lorsqu’il lui fait son numéro habituel, la voilà qui s’esclaffe. Pire, la voilà qui lui demande de l’aide : elle est perdue et voudrait bien rentrer chez elle. Voilà notre éléphant tout décontenancé. Et si finalement, Urzo n’était pas si méchant ?

Ita conte l’histoire d’Urzo, mêlant dessin en direct et interactions avec un décor fait main. Michaël incarne les personnages grâce à son installation musicale (percussions, guitare, clavier, boucles). Ils créent ensemble un paysage visuel & sonore immersif pour accompagner l’aventure émouvante de ces personnages colorés. Au fil de cette douce histoire sur la tolérance et l’amitié, les enfants découvrent l’importance de la communication pour des relations plus sereines ! Le spectacle se conclut par une exploration des différentes étapes de la création d’un livre et la découverte de l’installation de Michaël.

Auditorium de la médiathéque Place de la République 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/spectcale-tres-jeune-public-urzo-lelephant-mechant »}, {« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/spectacle-tres-jeune-public-urzo-lelephant-mechant »}]

Cette histoire est adaptée d’un livre pour enfants

Parentalité : Ita Duclair