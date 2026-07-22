Spectacle Très Vrai Actus Le Théâtre Bar-le-Duc

Informations pratiques

Bar-le-Duc

Spectacle Très Vrai Actus

Le Théâtre 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

9

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Vendredi 2026-10-15 20:30:00

fin : 2026-10-15 21:40:00

Date(s) :

2026-10-15 2026-10-16

Théâtre d’actualités / Cie Stabat Matière 1h10 dès 6 ans

Créé par deux amoureux du théâtre et de la vie locale, ce théâtre d’actualités propose une revue satirique de la politique meusienne. Avec humour et intelligence, il fait du théâtre un espace de réflexion, de débat et de citoyenneté.

(dans le cadre de la semaine de l’écoute )Tout public

9 .

Le Théâtre 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 73 47 billetterie@acb-scenenationale.org

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English :

Current Events Theater / Stabat Matière Company 1h10 Ages 6 and up

Created by two enthusiasts of theater and local life, this current affairs theater offers a satirical take on politics in the Meuse region. With humor and intelligence, it transforms the theater into a space for reflection, debate, and civic engagement.

(as part of “Listening Week”)

L’événement Spectacle Très Vrai Actus Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-07-17 par OT SUD MEUSE