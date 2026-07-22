Spectacle Très Vrai Actus Le Théâtre Bar-le-Duc
jeudi 15 octobre 2026 · Le Théâtre · Bar-le-Duc
Informations pratiques
Bar-le-Duc
Spectacle Très Vrai Actus
Le Théâtre 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc Meuse
Tarif : – – EUR
9
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Vendredi 2026-10-15 20:30:00
fin : 2026-10-15 21:40:00
Date(s) :
2026-10-15 2026-10-16
Théâtre d’actualités / Cie Stabat Matière 1h10 dès 6 ans
Créé par deux amoureux du théâtre et de la vie locale, ce théâtre d’actualités propose une revue satirique de la politique meusienne. Avec humour et intelligence, il fait du théâtre un espace de réflexion, de débat et de citoyenneté.
(dans le cadre de la semaine de l’écoute )Tout public
9 .
Le Théâtre 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 73 47 billetterie@acb-scenenationale.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Current Events Theater / Stabat Matière Company 1h10 Ages 6 and up
Created by two enthusiasts of theater and local life, this current affairs theater offers a satirical take on politics in the Meuse region. With humor and intelligence, it transforms the theater into a space for reflection, debate, and civic engagement.
(as part of “Listening Week”)
L’événement Spectacle Très Vrai Actus Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-07-17 par OT SUD MEUSE
À voir aussi à Bar-le-Duc (Meuse)
- Atelier créatif Médiathèque Jean Jeukens Bar-le-Duc 22 juillet 2026
- Rencontre dédicaces Médiathèque Jean Jeukens Bar-le-Duc 24 juillet 2026
- Rando’train Gare du Chemin de Fer Historique de la Voie Sacrée Bar-le-Duc 26 juillet 2026
- Les Estivales Parc de l’Hôtel de Ville Bar-le-Duc 26 juillet 2026
- Concert Au café des Amis Bar-le-Duc 7 août 2026