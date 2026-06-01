Spectacle Trial Indoor Champions Cup Round 3 à l’Axone L’Axone Montbéliard

Montbéliard

Spectacle Trial Indoor Champions Cup Round 3 à l’Axone

L’Axone 6 Rue du Commandant Pierre Rossel Montbéliard Doubs

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 20:00:00

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-24

Trial Indoor Champions Cup Round 3

Le L’Axone accueille une soirée exceptionnelle de trial indoor le samedi 24 octobre 2026 à 20h.

Pour ce Round 3 de la Trial Indoor Champions Cup, les meilleurs pilotes mondiaux s’affrontent sur un parcours spectaculaire obstacles XXL, ambiance survoltée et show garanti. Parmi les têtes d’affiche, retrouvez notamment Adam Raga et la jeune génération du mondial 125cc.

La soirée se clôturera par un final impressionnant avec la mythique Boule de la Mort. Un événement sportif et spectaculaire à ne pas manquer. .

L’Axone 6 Rue du Commandant Pierre Rossel Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 93 89 86

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English : Spectacle Trial Indoor Champions Cup Round 3 à l’Axone

L’événement Spectacle Trial Indoor Champions Cup Round 3 à l’Axone Montbéliard a été mis à jour le 2026-06-01 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD