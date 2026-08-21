Spectacle Un coin de Paradis Groupe Grenade Grand Théâtre de Provence Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Spectacle Un coin de Paradis Groupe Grenade

Mardi 3 novembre 2026 à partir de 20h.

Mercredi 4 novembre 2026 à partir de 19h. Grand Théâtre de Provence 380 avenue Max Juvénal Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-03 20:00:00

fin : 2026-11-03

Date(s) :

2026-11-03 2026-11-04

La fantaisie, l’humour et le métissage des écritures de Paradis, la pièce emblématique du duo José Montalvo et Dominique Hervieu, avait tous les atouts pour séduire Josette Baîz.

Avec son Groupe Grenade, Josette Baïz n’a de cesse d’aller dans l’inconnu et d’osciller entre ses propres chorégraphies et celles d’artistes iconiques, français et internationaux. Elle relève à présent le challenge de transmettre à ses jeunes danseurs et danseuses l’univers foisonnant de Paradis, une pièce empreinte d’émerveillement, de surprise et de baroque. Sur une partition gestuelle aussi inventive que délicate, ils embrassent tour à tour la danse classique et contemporaine, la danse africaine, le hip-hop et le breakdance ! Un tour de force réussi, et un bel hommage en forme de clin d’œil aux danseurs originaux qui apparaissent à l’écran… .

Grand Théâtre de Provence 380 avenue Max Juvénal Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 72 13 13 20

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English :

The imagination, humor, and eclectic mix of styles in *Paradis*, the iconic play by the duo José Montalvo and Dominique Hervieu, had everything it took to win over Josette Baëz.

L’événement Spectacle Un coin de Paradis Groupe Grenade Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme d’Aix en Provence