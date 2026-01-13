Spectacle : Variations pour un Parapluie MAIF Social Club Paris

Il n’a pas plu depuis trop longtemps. À la radio, on ne parle que de ça. Deux sœurs retournent dans leur grenier et retrouvent les vêtements et objets de pluie qui leur servaient autrefois. Alors qu’elles plongent dans ces souvenirs, tout s’anime et s’éveille sous leurs doigts méticuleux.

Tantôt clownesque et naïf, tantôt virtuose et poétique grâce à une composition musicale pour viole de gambe autour de « La Folia » de Marin Marais, ce duo fantasque emporte les petits et les grands dans une aventure à cordes et à verses, pleine de poésie et de grâce !

Un spectacle au croisement du clown, du théâtre d’objet et de la musique pour célébrer la pluie !

Le samedi 30 mai 2026

de 11h00 à 16h00

gratuit Public enfants. A partir de 2 ans.

MAIF Social Club 37 rue de Turenne 75003 Paris

