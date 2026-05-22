Spectacle Venise n’est pas en Italie Comédie d’Aix Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Spectacle Venise n’est pas en Italie

Vendredi 10 juillet 2026 de 20h30 à 22h.

Samedi 11 juillet 2026 de 20h30 à 22h.

Jeudi 16 juillet 2026 de 20h30 à 22h.

Vendredi 17 juillet 2026 de 20h30 à 22h.

Samedi 18 juillet 2026 de 20h30 à 22h.

Jeudi 23 juillet 2026 de 20h30 à 22h.

Vendredi 24 juillet 2026 de 20h30 à 22h.

Samedi 25 juillet 2026 de 20h30 à 22h.

Jeudi 30 juillet 2026 de 20h30 à 22h.

Vendredi 31 juillet 2026 de 20h30 à 22h.

Vendredi 28 août 2026 de 20h30 à 22h.

Samedi 29 août 2026 de 20h30 à 22h.

Jeudi 3 septembre 2026 de 20h30 à 22h. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 16 – 16 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 20:30:00

fin : 2026-07-16 22:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-11 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-28 2026-08-29 2026-09-03

Emile a quinze ans. Il vit à Montargis, entre un père doux-dingue et une mère qui lui teint les cheveux en blond depuis toujours, parce que, paraît-il, il est plus beau comme ça.

Quand la fille qui lui plaît plus que tout l’invite à Venise pour les vacances, il est fou de joie. Seul problème, ses parents décident de l’accompagner en caravane…

Adapté de son propre roman, l’auteur de L’étudiante et Monsieur Henri vous convie à un formidable voyage, entre humour et émotion, où rien ne se passera comme prévu, mais où Venise, elle, sera au rendez-vous. .

Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 61 17 26 gestion.cda@orange.fr

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English :

Emile is fifteen years old. He lives in Montargis, between a mild-mannered father and a mother who has always dyed his hair blond, because, it seems, he’s more handsome that way.

L’événement Spectacle Venise n’est pas en Italie Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme d’Aix en Provence