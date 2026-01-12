Spectacle VERINO Rodez

Spectacle VERINO

VERINO sera en spectacle à l’Amphithéâtre de Rodez, jeudi 17 décembre 2026 20h00.

Verino explore une nouvelle fois la complexité des tensions qui nous habitent. Ancré dans le sol mais les pieds dans le vide, il navigue avec agilité pour tenter de trouver un peu de stabilité au milieu des turbulences de notre époque.

Et c’est pas facile. Oh que non… On ne fait pas de balade sur un cheval fougueux. On fait du rodéo.

Le saviez-vous? Ayant affiché complet dans les plus belles salles de France avec “FOCUS”, l’humoriste aux 150 millions de vues sur Youtube vous présente son nouveau spectacle, “RODÉO”.

Et en bonus, tous les vendredis, le tournage en public de ses vidéo “Dis Donc Internet”. .

English :

VERINO will be performing at the Amphithéâtre de Rodez, Thursday December 17, 2026 8:00 pm.

