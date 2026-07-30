Spectacle Vies de papier Lille

Informations pratiques

Lille

Spectacle Vies de papier

22 rue Saint-Bernard Lille Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 19:00:00

fin : 2026-09-19 20:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Un album photos acheté dans une brocante en Belgique incite Benoît Faivre et Tommy Laszlo à mener une enquête qui les conduit à Berlin, Francfort, Bruxelles, et jusque dans leur propre histoire familiale. Leur but ? Découvrir qui est la femme dont la vie est contenue dans cet album et comprendre pourquoi cet objet les touche autant. Des réminiscences et des coïncidences jalonnent ce voyage initiatique dans la mémoire.

Sur le plateau, les deux artistes s’adressent directement au public, et retracent les étapes de leur périple à l’aide de photographies agrandies par une caméra en direct, de films de leur road-trip et d’interviews vidéo de témoins rencontrés. Apparaissent alors le portrait en pointillés d’une inconnue et des destins marqués par la Seconde Guerre mondiale.

Avec Vies de Papier, la Bande Passante interroge le processus qui transforme le passé en souvenir, et la transmission de la mémoire.

* **Par la** _**Compagnie La Bande passante**_

* **Samedi à 19h**

* **Dimanche à 15h**

* **Durée 1h20**

* **Tout public à partir de 11 ans.**

**Sur réservation **

[archivedep@lenord.fr](mailto:archivedep@lenord.fr) | 03 59 73 06 00

Un album photos acheté dans une brocante en Belgique incite Benoît Faivre et Tommy Laszlo à mener une enquête qui les conduit à Berlin, Francfort, Bruxelles, et jusque dans leur propre histoire familiale. Leur but ? Découvrir qui est la femme dont la vie est contenue dans cet album et comprendre pourquoi cet objet les touche autant. Des réminiscences et des coïncidences jalonnent ce voyage initiatique dans la mémoire.

Sur le plateau, les deux artistes s’adressent directement au public, et retracent les étapes de leur périple à l’aide de photographies agrandies par une caméra en direct, de films de leur road-trip et d’interviews vidéo de témoins rencontrés. Apparaissent alors le portrait en pointillés d’une inconnue et des destins marqués par la Seconde Guerre mondiale.

Avec Vies de Papier, la Bande Passante interroge le processus qui transforme le passé en souvenir, et la transmission de la mémoire.

* **Par la** _**Compagnie La Bande passante**_

* **Samedi à 19h**

* **Dimanche à 15h**

* **Durée 1h20**

* **Tout public à partir de 11 ans.**

**Sur réservation **

[archivedep@lenord.fr](mailto:archivedep@lenord.fr) | 03 59 73 06 00 .

22 rue Saint-Bernard Lille 59037 Nord Hauts-de-France +33 3 59 73 06 00 archivedep@lenord.fr

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English :

A photo album purchased at a flea market in Belgium prompts Benoît Faivre and Tommy Laszlo to launch an investigation that takes them to Berlin, Frankfurt, Brussels, and even into their own family history. Their goal? To discover who the woman is whose life is captured in this album and to understand why this object moves them so deeply. Memories and coincidences punctuate this journey of self-discovery through memory.

On stage, the two artists address the audience directly and retrace the stages of their journey using photographs enlarged by a camera…Era, footage from their road trip, and video interviews with witnesses they met. What emerges is a pointillist portrait of a stranger and destinies marked by World War II.

With *Vies de Papier*, La Bande Passante explores the process by which the past is transformed into memory, and the transmission of that memory.

* **By** _**La Bande Passante**_

* **Saturday at 7:00 p.m.**

* **Sunday at 3:00 p.m.**

* **Running time: 1 hour 20 minutes**

* **Suitable for all ages 11 and up.**

**Reservations required:**

? [archivedep@lenord.fr](mailto:archivedep@lenord.fr) | ? 03 59 73 06 00

L’événement Spectacle Vies de papier Lille a été mis à jour le 2026-07-30 par Hauts-de-France Tourisme