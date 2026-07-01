Spectacle : visite contée immersive « Caroline raconte Gustave, les confidences de la sœur de Flaubert », Musée Flaubert et d’histoire de la Médecine, Rouen
samedi 19 septembre 2026 · Musée Flaubert et d'histoire de la Médecine · Rouen
Informations pratiques
Spectacle : visite contée immersive « Caroline raconte Gustave, les confidences de la sœur de Flaubert » 19 et 20 septembre Musée Flaubert et d’histoire de la Médecine Seine-Maritime
Durée 1h.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Caroline est la petite sœur de Gustave Flaubert, mais c’est aussi sa plus grande complice et confidente. Elle vous reçoit dans la chambre de ses parents en l’absence de la maisonnée.
Cette visite contée immersive vous dévoile la jeunesse de Flaubert.
Musée Flaubert et d’histoire de la Médecine 51 Rue de Lecat, 76000 Rouen, France Rouen 76000 Quartier Pasteur Seine-Maritime Normandie 0276303990 https://musees-rouen-normandie.fr/fr [{« type »: « email », « value »: « publics5@musees-rouen-normandie.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 76 30 39 90 »}] L’hôtel-Dieu contient la chambre natale de Gustave Flaubert.
Caroline est la petite sœur de Gustave Flaubert, mais c’est aussi sa plus grande complice et confidente. Elle vous reçoit dans la chambre de ses parents en l’absence de la maisonnée.
© Métropole Rouen Normandie
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