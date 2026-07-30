Spectacle VIVA ! Rodez
mardi 2 février 2027 · Rodez
Informations pratiques
Rodez
Spectacle VIVA !
1 rue Saint-Cyrice Rodez Aveyron
Tarif : 17 – 17 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-02
fin : 2027-02-02
Date(s) :
2027-02-02
Théâtre spectacle VIVA ! , à la MJC de Rodez Théâtre des 2 Points, mardi 2 février 2027 à 20:30
par La Loquace Cie
Voilà plus de 50 ans, dans un petit village de Castille, José, mon grand-père a tué Maria, ma grand-mère.
Je l’ai appris bien des années plus tard, presque par hasard.
VIVA ! est une histoire vraie, celle d’une famille espagnole traversée par la guerre civile et la dictature franquiste.
Sur scène, un bureau. Dans ses tiroirs, des petits objets craie, scotch, agrafeuse, taille- crayon… tentent de reconstituer l’Histoire.
Dans cette quête, l’humour, comme un souffle salvateur, éclaire les ombres.
VIVA ! explore la part de responsabilité collective tapie dans les actes individuels, le poids des silences familiaux et sociétaux, la capacité d’un pays à renaître.
VIVA ! a obtenu 3 prix au festival de Lleida en 2024 (Espagne)
Spectacle coup de cœur de la dernière édition du festival de marionnette MIMA à Mirepoix (Ariège)
Un spectacle de théâtre d’objet bouleversant qui raconte avec intelligence et humour les années de dictature fasciste en Espagne, les déchirements internes aux familles, le poids porté par les descendants. Journal La Terrasse
Durée 1 h 15
A partir de 12 ans
Distribution
Ecriture, mise en scène et jeu Lisa Peyron et Daniel Olmos
Accompagnement artistique Katy Deville
Regard extérieur Clément Montagnier
Production et diffusion Véronique Fourt
Coproductions Théâtre de Cuisine Pôle Théâtre d’objet (13) / MIMA Marionnettes actuelles (09) / Marionnettissimo (31) / Vélo Théâtre Scène conventionnée pour le théâtre d’objets (84) / Théâtre du Grand Rond (31) / Le Mett Marionnettes en Transmission (07) / Arlésie (09)
Soutiens Conseil Départemental de l’Ariège Occitanie en scène Mairie d’Ercé .
1 rue Saint-Cyrice Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 67 01 13 accueil@mjcrodez.fr
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English :
Theater: VIVA! performance at the MJC in Rodez—Théâtre des 2 Points, Tuesday, February 2, 2027, at 8:30 p.m.
L’événement Spectacle VIVA ! Rodez a été mis à jour le 2026-07-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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