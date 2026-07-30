Spectacle VIVA ! Rodez

Informations pratiques

Rodez

Spectacle VIVA !

1 rue Saint-Cyrice Rodez Aveyron

Tarif : 17 – 17 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-02

fin : 2027-02-02

Date(s) :

2027-02-02

Théâtre spectacle VIVA ! , à la MJC de Rodez Théâtre des 2 Points, mardi 2 février 2027 à 20:30

par La Loquace Cie

Voilà plus de 50 ans, dans un petit village de Castille, José, mon grand-père a tué Maria, ma grand-mère.

Je l’ai appris bien des années plus tard, presque par hasard.



VIVA ! est une histoire vraie, celle d’une famille espagnole traversée par la guerre civile et la dictature franquiste.

Sur scène, un bureau. Dans ses tiroirs, des petits objets craie, scotch, agrafeuse, taille- crayon… tentent de reconstituer l’Histoire.

Dans cette quête, l’humour, comme un souffle salvateur, éclaire les ombres.

VIVA ! explore la part de responsabilité collective tapie dans les actes individuels, le poids des silences familiaux et sociétaux, la capacité d’un pays à renaître.

VIVA ! a obtenu 3 prix au festival de Lleida en 2024 (Espagne)

Spectacle coup de cœur de la dernière édition du festival de marionnette MIMA à Mirepoix (Ariège)

Un spectacle de théâtre d’objet bouleversant qui raconte avec intelligence et humour les années de dictature fasciste en Espagne, les déchirements internes aux familles, le poids porté par les descendants. Journal La Terrasse

Durée 1 h 15

A partir de 12 ans

Distribution

Ecriture, mise en scène et jeu Lisa Peyron et Daniel Olmos

Accompagnement artistique Katy Deville

Regard extérieur Clément Montagnier

Production et diffusion Véronique Fourt

Coproductions Théâtre de Cuisine Pôle Théâtre d’objet (13) / MIMA Marionnettes actuelles (09) / Marionnettissimo (31) / Vélo Théâtre Scène conventionnée pour le théâtre d’objets (84) / Théâtre du Grand Rond (31) / Le Mett Marionnettes en Transmission (07) / Arlésie (09)

Soutiens Conseil Départemental de l’Ariège Occitanie en scène Mairie d’Ercé .

1 rue Saint-Cyrice Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 67 01 13 accueil@mjcrodez.fr

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English :

Theater: VIVA! performance at the MJC in Rodez—Théâtre des 2 Points, Tuesday, February 2, 2027, at 8:30 p.m.

L’événement Spectacle VIVA ! Rodez a été mis à jour le 2026-07-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)