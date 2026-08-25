Spectacle Vive Rue du Stade Morteau

Informations pratiques

Morteau

Spectacle Vive

Rue du Stade Escale Morteau Doubs

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-24 20:00:00

fin : 2026-11-24 21:30:00

Date(s) :

2026-11-24

Sur réservation. Lors d’un procès, Anaïs Lacascade, jeune cheffe issue d’une famille de la gastronomie étoilée, dénonce l’inceste commis par son père et entame un parcours de résilience. Dans cette pièce immersive mêlant danse et musique, quatre interprètes portent un récit puissant qui célèbre la parole et réunit les générations autour d’une urgence majeure. .

Rue du Stade Escale Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English :

L’événement Spectacle Vive Morteau a été mis à jour le 2026-08-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER