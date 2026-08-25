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AGENDA · Morteau

Spectacle Vive Rue du Stade Morteau

mardi 24 novembre 2026 · Rue du Stade · Morteau

Informations pratiques

Début
mardi 24 novembre 2026
Fin
mardi 24 novembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Rue du Stade
Adresse
Escale
Ville
25500 Morteau
Département
Doubs
Tarif
13 13 Tarif réduit Tarif réduit

Morteau

Spectacle Vive

Rue du Stade Escale Morteau Doubs

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-24 20:00:00
fin : 2026-11-24 21:30:00

Date(s) :
2026-11-24

Sur réservation. Lors d’un procès, Anaïs Lacascade, jeune cheffe issue d’une famille de la gastronomie étoilée, dénonce l’inceste commis par son père et entame un parcours de résilience. Dans cette pièce immersive mêlant danse et musique, quatre interprètes portent un récit puissant qui célèbre la parole et réunit les générations autour d’une urgence majeure.   .

Rue du Stade Escale Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

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English :

L’événement Spectacle Vive Morteau a été mis à jour le 2026-08-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER

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