SPECTACLE VOL EN POLE ET TRANSE EN DANSE Béziers
SPECTACLE VOL EN POLE ET TRANSE EN DANSE Béziers vendredi 10 juillet 2026.
Béziers
SPECTACLE VOL EN POLE ET TRANSE EN DANSE
Traverse de Colombiers Béziers Hérault
Tarif : 20 – 20 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Venez découvrir un spectacle de Pole Dance et d’aériens, unique en France, lors du spectacle Vol en Pole et Transe en Dance, à Zinga Zanga. Un show inoubliable qui promet puissance, grâce et poésie aérienne.
Vivez une expérience visuelle et émotionnelle inoubliable, où performance et esthétique se rencontrent dans un tourbillon de mouvement et de lumière, lors du spectacle Vol en Pole & Transe en Danse . En guest stars retrouvez Evgeny Greshilov, figure emblématique russe de la Pole Dance et Manuela Carneiro, référence française de la Pole Dance. Découvrez l’un des shows de pole dance et d’aériens les plus exceptionnels du moment ! .
Traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 76 77
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English : SPECTACLE VOL EN POLE ET TRANSE EN DANSE
Come and discover a Pole Dance and aerial show, unique in France, at Vol en Pole et Transe en Dance, at Zinga Zanga. An unforgettable show that promises power, grace and aerial poetry.
L’événement SPECTACLE VOL EN POLE ET TRANSE EN DANSE Béziers a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 ADT34
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