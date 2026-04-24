Informations pratiques

Déols

Spectalce Thomas Angelvy

Rue Eugène Viollet-le-Duc Déols Indre

Tarif : 39 – 39 – 45 EUR

39

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2027-10-01 20:00:00

fin : 2027-10-01

Date(s) :

2027-10-01

Quand je ne pose pas de questions au public, il arrive que je m’en pose à moi-même.

Ce nouveau spectacle raconte ce décalage intime que je ressens parfois avec les autres, et pas seulement parce que ma notoriété est bancale.

Arrivé à un âge où il faut faire des choix, je me dis que la meilleure façon de trouver ma place, c’est d’Être ici. (Après t’inquiète pas, je fais genre, mais il y aura aussi des blagues de c*l.) 39 .

Rue Eugène Viollet-le-Duc Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 19 08 01 15 info@mach36.fr

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English :

When I’m not asking the audience questions, I sometimes find myself asking them %E0 myself.

This new show explores that intimate disconnect I sometimes feel with others—and not just because my fame is a bit shaky.

L’événement Spectalce Thomas Angelvy Déols a été mis à jour le 2026-06-30 par BERRY