Spectalce Thomas Angelvy Déols
vendredi 1 octobre 2027 · Déols
Informations pratiques
Déols
Spectalce Thomas Angelvy
Rue Eugène Viollet-le-Duc Déols Indre
Tarif : 39 – 39 – 45 EUR
39
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2027-10-01 20:00:00
fin : 2027-10-01
Date(s) :
2027-10-01
Quand je ne pose pas de questions au public, il arrive que je m’en pose à moi-même.
Ce nouveau spectacle raconte ce décalage intime que je ressens parfois avec les autres, et pas seulement parce que ma notoriété est bancale.
Arrivé à un âge où il faut faire des choix, je me dis que la meilleure façon de trouver ma place, c’est d’Être ici. (Après t’inquiète pas, je fais genre, mais il y aura aussi des blagues de c*l.) 39 .
Rue Eugène Viollet-le-Duc Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 19 08 01 15 info@mach36.fr
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English :
When I’m not asking the audience questions, I sometimes find myself asking them %E0 myself.
This new show explores that intimate disconnect I sometimes feel with others—and not just because my fame is a bit shaky.
L’événement Spectalce Thomas Angelvy Déols a été mis à jour le 2026-06-30 par BERRY
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