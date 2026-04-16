SPEED DATING LE MÉLICE Montpellier
SPEED DATING LE MÉLICE Montpellier mardi 26 mai 2026.
Montpellier
SPEED DATING LE MÉLICE
216 Rue Elie Wiesel Montpellier Hérault
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26
fin : 2026-05-26
Date(s) :
2026-05-26
Oulala il y a de l’amour dans l’air !
Et si vous rencontreriez l’âme sœur le mardi 26 mai à 20h00 ?
Oulala il y a de l’amour dans l’air !
Et si vous rencontreriez l’âme sœur le mardi 26 mai à 20h00 ?
Le dating club de Montpellier vous donne rendez-vous au Melice et organise sa première soirée speed dating chez nous.
De l’amour ? il y en aura, beaucoup
Des places ? il y en aura, mais limitées…
Alors dépêchez-vous de réserver sur le insta @datingclubmontpellier les places sont à 10e pour mesdames et 12e pour messieurs.
Pour plus d’infos contactez le @datingclubmontpellier sur leur compte instagram .
216 Rue Elie Wiesel Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 45 92 31 20
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English : SPEED DATING LE MÉLICE
Oulala, there’s love in the air!
How about meeting your soul mate on Tuesday, May 26 at 8:00 pm?
L’événement SPEED DATING LE MÉLICE Montpellier a été mis à jour le 2026-04-11 par 34 OT MONTPELLIER
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