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Speed Renconttring Taproom Aerofab Nantes

Speed Renconttring Taproom Aerofab Nantes

Speed Renconttring Taproom Aerofab Nantes mercredi 13 mai 2026.

Lieu : Taproom Aerofab

Adresse : 21 quai des Antilles

Ville : 44200 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : mercredi 13 mai 2026

Heure de début : 20:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-13 20:00 – 23:59
Gratuit : oui  En famille 

Quelques minutes pour se rencontrer, et toute une vie pour se marrer !De la tape dans le dos au pacte de sang, de quizz en défis, de labyrinthe en karaoké, les meilleurscomplices sortirons vainqueurs !Que vous fassiez équipe avec vos amis de toujours ou avec un parfait inconnu, nul doute que vousen sortirez soudés comme jamais !

Taproom Aerofab Nantes 44200
https://www.instagram.com/taproomaerofab/


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