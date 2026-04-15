Speed Renconttring Taproom Aerofab Nantes
Speed Renconttring Taproom Aerofab Nantes mercredi 13 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-13 20:00 – 23:59
Gratuit : oui En famille
Quelques minutes pour se rencontrer, et toute une vie pour se marrer !De la tape dans le dos au pacte de sang, de quizz en défis, de labyrinthe en karaoké, les meilleurscomplices sortirons vainqueurs !Que vous fassiez équipe avec vos amis de toujours ou avec un parfait inconnu, nul doute que vousen sortirez soudés comme jamais !
Taproom Aerofab Nantes 44200
https://www.instagram.com/taproomaerofab/
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