Speedway + Feels Like Heaven + Support TBA Lundi 1 juin, 19h30 Le Ferrailleur Loire-Atlantique

10 € en ligne, 15 € sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-01T19:30:00+02:00 – 2026-06-01T23:30:00+02:00

Fin : 2026-06-01T19:30:00+02:00 – 2026-06-01T23:30:00+02:00

CASH PISTACHE X STRONGER BOOKINGS – Speedway, Feels Like Heaven + Support TBA, Le Ferrailleur, Nantes

Hardcore tout en restant versatile et mature dans son style. Mosh, Solo, 2 steps… tout ce qu’on peut attendre et mieux d’un groupe de hardcore mélodique qui va piocher dans ses influences les plus « heavy » autant que dans ses plus traditionnelles, leur permettant de s’adapter a n’importe quelle affiche !

Groupe suèdois qui regroupe des membres de Settlement, Blood Sermon et Speedway, qui se joint à Speedway pour leur tournée européenne cet été. Pour les fans de de Rites of Spring ou Title Fight – une formation qui envoie un hardcore émotionnel qui sent bon le skateboard et la plage.

Le Ferrailleur 21 quai des Antilles Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://dice.fm/event/wwd5wr-speedway-feels-like-heaven-support-tba-1st-jun-le-ferrailleur-nantes-tickets »}]

Concert Hardcore au Ferrailleur concert hardcore