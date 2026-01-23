Sport 31ème édition de la Randonnée des Lavoirs Metz

Sport 31ème édition de la Randonnée des Lavoirs

Place de la République Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-27 08:00:00

fin : 2026-09-27 16:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Cette randonnée VTT a pour but de mettre en valeur les lavoirs du pays messin, patrimoine de nos villages.

Le départ et le retour se feront de la place de la République à Metz et plusieurs circuits seront proposés

3 circuits familiaux de 15 Km, 25 Km et 35 Km dans la Ville de Metz. Ils emprunteront le tour de la presqu’île de Saulcy, le long des berges du bras mort et de la seille jusqu’à la porte des allemands en passant par le lavoir des Thermes. Un premier ravitaillement est prévu sur le parvis de la porte des allemands. Ils suivront ensuite la piste cyclable qui traverse les jardins Jean Marie Pelt Parc de la Seille par la promenade du gué, ils traverseront la seille au Vieux Pont, ils continueront à suivre la promenade du gué pour le retour, parallèlement à la rue Georges Ducrocq pour rejoindre le ravitaillement de la porte des allemands.Ils suivront le canal de Jouy par Montigny-lès-Metz avec un ravitaillement prévu à Moulins-lès-Metz sur le site de l’ASCE 57, retour le long de la Moselle par la voie bleue jusqu’au site de départ.

5 circuits de 27 Km, 37 Km, 43 Km, 50 Km et 60 Km qui traverseront les communes suivantes Metz, Longeville-lès-Metz, Moulins-lès-Metz, Vaux, Ars-sur-Moselle, Ancy-sur-Moselle, Jussy, Sainte-Ruffine, Rozérieulles, Châtel-Saint-Germain, Lessy, Scy-Chazelles, Plappeville, Lorry-lès-Metz, Saulny, Woippy, Le Ban Saint-Martin, Longeville-lès-Metz, Metz. Retour place de la République.

L’organisation est assurée par plus de 180 bénévoles qui rassemblent les associations des communes, les adhérents des sections Rando VTT et Golf de l’ASPTT METZ METROPOLE ainsi que les bénévoles de l’association ROSE AND ROLL. L’assistance sur les circuits est assurée par 16 patrouilleurs VTT formés aux gestes de premiers secours et 20 signaleurs en protection des traversées de routes. Présence de 2 postes de secours assurés par des infirmières diplômées sur les circuits.Tout public

Place de la République Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

The aim of this mountain bike ride is to highlight the wash-houses of the Messin region, which are part of the heritage of our villages.

Departure and return will be from Place de la République in Metz, with several circuits on offer:

3 family circuits of 15 Km, 25 Km and 35 Km in the city of Metz. They will take you around the Saulcy peninsula, along the banks of the bras mort and the Seille to the Porte des Allemands, via the Thermes washhouse. A first refreshment stop is planned in front of the Porte des Allemands. They will then follow the cycle path through the Jean Marie Pelt gardens Parc de la Seille via the Promenade du gué, cross the Seille at the Vieux Pont, and continue along the Promenade du gué for the return journey, parallel to Rue Georges Ducrocq to reach the refreshment station at the Porte des allemands.They will follow the Canal de Jouy via Montigny-lès-Metz, with refreshments at the ASCE 57 site in Moulins-lès-Metz, and return along the Moselle on the voie bleue to the start site.

5 circuits of 27 Km, 37 Km, 43 Km, 50 Km and 60 Km through the following towns: Metz, Longeville-lès-Metz, Moulins-lès-Metz, Vaux, Ars-sur-Moselle, Ancy-sur-Moselle, Jussy, Sainte-Ruffine, Rozérieulles, Châtel-Saint-Germain, Lessy, Scy-Chazelles, Plappeville, Lorry-lès-Metz, Saulny, Woippy, Le Ban Saint-Martin, Longeville-lès-Metz, Metz. Return to Place de la République.

The event is organized by over 180 volunteers from local associations, members of the Rando VTT and Golf sections of ASPTT METZ METROPOLE, and volunteers from the ROSE AND ROLL association. Assistance on the circuits is provided by 16 mountain bike patrollers trained in first aid, and 20 signallers protecting road crossings. 2 first-aid posts staffed by qualified nurses on the circuits.

