Sport seniors en plein air : Gym douce, Pilates et Stretching par l’association Belleville Centre Social Belleville Paris

L’Association Belleville organise des séances combinant gym douce, Pilates et stretching, spécialement adaptées aux seniors. Ces exercices permettent d’améliorer la posture, la respiration et la souplesse tout en renforçant les muscles en douceur. Encadrées par des professionnels, ces séances favorisent le bien-être physique et mental dans une ambiance conviviale.

Jour et horaires : Tous les jeudis de 11h00 à 11h45, toute l’année (hors vacances scolaires)

Tous les vendredis de 9h30 à 10h30, toute l’année (hormis pendant les vacances scolaires). Où? Centre Social Belleville (l’hiver) / Square Rebeval (les beaux jours) Vous n’avez pas besoin de vous inscrire préalablement pour y participer. Il vous suffit de vous rendre directement sur l’un des créneaux Sport Séniors en Plein Air, dans la limite des places disponibles. Gratuit

Deux séances hebdomadaire de gym douce, Pilates et stretching, yoga proposée par l’Association Belleville, pour entretenir sa mobilité et sa souplesse tout au long de l’année.

Du lundi 01 septembre 2025 au dimanche 05 juillet 2026 :

vendredi

de 09h30 à 10h30

jeudi

de 11h00 à 11h45

gratuit

Saleres Claire : 01.40.03.08.82

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-04T14:00:00+02:00

fin : 2026-07-03T13:30:00+02:00

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Centre Social Belleville 15 bis rue Jules Romains 75019 Paris

+33140030882



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