Sport seniors en plein air : Marche nordique, yoga et zumba par 13 POUR TOUS 13 POUR TOUS Paris
Sport seniors en plein air : Marche nordique, yoga et zumba par 13 POUR TOUS 13 POUR TOUS Paris vendredi 3 octobre 2025.
L’association 13 POUR TOUS propose des séances de sport hebdomadaires permettant à toutes les personnes de découvrir et de varier son activité physique. Chaque session est l’occasion de s’initier à plusieurs disciplines tel que le yoga, marche nordique et la zumba . C’est l’occasion d’améliorer sa condition physique et de partager un moment sportif dans une ambiance bienveillante et dynamique. L’objectif est de favoriser l’accès au sport pour toutes en valorisant le plaisir du jeu et la mixité des pratiques.
Jour et horaires :
Tous les mardis, marche nordique, de 11h à 12h30 ainsi que zumba de 19h à 20h30, d’octobre à juin 2026.
Tous les vendredis , yoga, de 14h30 à 16h, d’octobre à juin 2026.
Vous n’avez pas besoin de vous inscrire préalablement pour y participer. Il vous suffit de vous rendre directement sur l’un des créneaux Sport Séniors en Plein Air, dans la limite des places disponibles. Gratuit
Une séance hebdomadaire, proposée par 13 POUR TOUS, combinant marche nordique, yoga et zumba pour entretenir sa forme tout en découvrant de nouvelles disciplines.
Du vendredi 03 octobre 2025 au mardi 30 juin 2026 :
mardi
de 19h00 à 20h30
mardi
de 11h00 à 12h30
vendredi
de 14h30 à 16h00
gratuit
monica.pileggi@13pourtous.org
01.53.79.92.63
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-10-03T17:30:00+02:00
fin : 2026-06-30T23:30:00+02:00
Date(s) : 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13 POUR TOUS 4 place de vénétie 75013 Paris
+33153799263 monica.pileggi@13pourtous.org
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