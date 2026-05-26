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Sports, défis, découvertes : des terrains de jeux dans le Parc de Maurepas ! Parc Maurepas Rennes

Sports, défis, découvertes : des terrains de jeux dans le Parc de Maurepas ! Parc Maurepas Rennes

Sports, défis, découvertes : des terrains de jeux dans le Parc de Maurepas ! Parc Maurepas Rennes lundi 6 juillet 2026.

Lieu : Parc Maurepas

Adresse : 16 Bd Raymond Poincaré, 35700 Rennes

Ville : 35700 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : jeudi 27 août 2026

Sports, défis, découvertes : des terrains de jeux dans le Parc de Maurepas ! Parc Maurepas Rennes 6 juillet – 27 août Ille-et-Vilaine

Entrée libre, activités sur inscriptions

Un village multi activités pour faire le plein d’animations gratuites dans le Parc de Maurepas

Installés dans le Parc de Maurepas, les éducateurs sportifs de la Ville vous accueillent et proposent des activités pour tous les goûts.
Les enfants de 8 à 14 enfants pourront participer, sur inscription (sur place) à des animations et sorties variées : escalade, rugby, grimpe d’arbre, jeux d’adresse, sports innovants ou nautiques,…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-06T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-27T19:00:00.000+02:00

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Parc Maurepas 16 Bd Raymond Poincaré, 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine


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