Sports, défis, découvertes : des terrains de jeux dans le Parc de Maurepas ! Parc Maurepas Rennes
Sports, défis, découvertes : des terrains de jeux dans le Parc de Maurepas ! Parc Maurepas Rennes lundi 6 juillet 2026.
Sports, défis, découvertes : des terrains de jeux dans le Parc de Maurepas ! Parc Maurepas Rennes 6 juillet – 27 août Ille-et-Vilaine
Entrée libre, activités sur inscriptions
Un village multi activités pour faire le plein d’animations gratuites dans le Parc de Maurepas
Installés dans le Parc de Maurepas, les éducateurs sportifs de la Ville vous accueillent et proposent des activités pour tous les goûts.
Les enfants de 8 à 14 enfants pourront participer, sur inscription (sur place) à des animations et sorties variées : escalade, rugby, grimpe d’arbre, jeux d’adresse, sports innovants ou nautiques,…
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-06T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-27T19:00:00.000+02:00
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Parc Maurepas 16 Bd Raymond Poincaré, 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
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