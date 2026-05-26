Sports, défis, découvertes : des terrains de jeux dans le Parc des Hautes-Ourmes ! Parc des Hautes Ourmes Rennes
Sports, défis, découvertes : des terrains de jeux dans le Parc des Hautes-Ourmes ! Parc des Hautes Ourmes Rennes lundi 6 juillet 2026.
Sports, défis, découvertes : des terrains de jeux dans le Parc des Hautes-Ourmes ! Parc des Hautes Ourmes Rennes 6 juillet – 27 août Ille-et-Vilaine
Entrée libre, activités sur inscriptions
Un village multi-activités pour faire le plein d’animations gratuites dans le Parc des Hautes-Ourmes
Installés dans le Parc des Hautes-Ourmes, les éducateurs sportifs de la Ville de Rennes vous accueillent et proposent des activités pour tous les goûts.
Les enfants de 8 à 14 enfants pourront participer, sur inscriptions (sur place), à des animations et des sorties variées : escalade, rugby, grimpe d’arbres, jeux d’adresse, sports nautiques ou innovants, …
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-06T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-27T19:00:00.000+02:00
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Parc des Hautes Ourmes Parc des Hautes Ourmes, 195 Rue de Vern, 35200 Rennes, France Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
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