Sports, défis, découvertes : des terrains de jeux dans le Parc des Hautes-Ourmes !, Parc des Hautes Ourmes, Rennes

Sports, défis, découvertes : des terrains de jeux dans le Parc des Hautes-Ourmes ! 6 juillet – 27 août Parc des Hautes Ourmes Ille-et-Vilaine

Entrée libre, activités sur inscriptions

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-06T14:00:00+02:00 – 2026-07-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-08-27T14:00:00+02:00 – 2026-08-27T19:00:00+02:00

Installés dans le Parc des Hautes-Ourmes, les éducateurs sportifs de la Ville de Rennes vous accueillent et proposent des activités pour tous les goûts.

Les enfants de 8 à 14 enfants pourront participer, sur inscriptions (sur place), à des animations et des sorties variées : escalade, rugby, grimpe d’arbres, jeux d’adresse, sports nautiques ou innovants, …

Parc des Hautes Ourmes Parc des Hautes Ourmes, 195 Rue de Vern, 35200 Rennes, France Rennes 35200 Le Blosne Ille-et-Vilaine Bretagne

Un village multi-activités pour faire le plein d’animations gratuites dans le Parc des Hautes-Ourmes

Auteur : Julien Mignot