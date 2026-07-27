SPOT #13 : Miss Camping • Laureline Le Bris-Cep Théâtre Paris – Villette PARIS

Informations pratiques

Entre mémoire familiale, contradictions et questionnements sur l’héritage des imaginaires, elle interroge les traces laissées par le regard masculin sans chercher à juger. Un spectacle sensible et décalé, nourri de culture pop, de musique live et d’humour.

Entre enquête intime et performance, Laureline Le Bris-Cep explore l’influence des représentations sexistes dans sa construction de jeune femme à travers le portrait de son père, féministe revendiqué mais collectionneur compulsif de photos de jeunes femmes.

Du jeudi 10 septembre 2026 au vendredi 11 septembre 2026 :

jeudi, vendredi

de 20h00 à 21h15

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-10T23:00:00+02:00

fin : 2026-09-12T00:15:00+02:00

Date(s) : 2026-09-10T20:00:00+02:00_2026-09-10T21:15:00+02:00;2026-09-11T20:00:00+02:00_2026-09-11T21:15:00+02:00

Théâtre Paris – Villette 211 avenue Jean Jaurès 75019 PARIS

https://www.theatre-paris-villette.fr/spectacle/spot-13-miss-camping/ +33140027223 resa@theatre-paris-villette.fr



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