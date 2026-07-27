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SPOT #13 : Miss Camping • Laureline Le Bris-Cep Théâtre Paris – Villette PARIS

jeudi 10 septembre 2026 · Théâtre Paris - Villette · PARIS

SPOT #13 : Miss Camping • Laureline Le Bris-Cep Théâtre Paris – Villette PARIS

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Théâtre Paris - Villette
Adresse
211 avenue Jean Jaurès
Ville
75019 PARIS
Département
Paris

Entre mémoire familiale, contradictions et questionnements sur l’héritage des imaginaires, elle interroge les traces laissées par le regard masculin sans chercher à juger. Un spectacle sensible et décalé, nourri de culture pop, de musique live et d’humour.

Entre enquête intime et performance, Laureline Le Bris-Cep explore l’influence des représentations sexistes dans sa construction de jeune femme à travers le portrait de son père, féministe revendiqué mais collectionneur compulsif de photos de jeunes femmes.
Du jeudi 10 septembre 2026 au vendredi 11 septembre 2026 :
jeudi, vendredi
de 20h00 à 21h15
payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-10T23:00:00+02:00
fin : 2026-09-12T00:15:00+02:00
Date(s) : 2026-09-10T20:00:00+02:00_2026-09-10T21:15:00+02:00;2026-09-11T20:00:00+02:00_2026-09-11T21:15:00+02:00

Théâtre Paris – Villette 211 avenue Jean Jaurès  75019 PARIS
https://www.theatre-paris-villette.fr/spectacle/spot-13-miss-camping/ +33140027223 resa@theatre-paris-villette.fr


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