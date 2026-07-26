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SPOT #13 : Virage • Juliette Fribourg, Shane Haddad Théâtre Paris – Villette PARIS

jeudi 10 septembre 2026 · Théâtre Paris - Villette · PARIS

SPOT #13 : Virage • Juliette Fribourg, Shane Haddad Théâtre Paris – Villette PARIS

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Théâtre Paris - Villette
Adresse
211 avenue Jean Jaurès
Ville
75019 PARIS
Département
Paris

Inspiré de la disparition tragique d’Ayrton Senna en 1994, Virage interroge nos obsessions collectives, le culte de la vitesse et l’absurdité d’un sport que même la mort ne parvient pas à arrêter. Sur scène, les archives deviennent matière à rêve : la chambre se transforme en paddock, tribunal, conférences, et les personnages, réels ou fantasmés, jouent, rejouent et déjouent l’absurde réalité.

Une jeune journaliste se passionne pour la mort accidentelle de la pilote de Formule 1 Avi Quinn lors d’une course de Grand Prix et enquête sur cette affaire.
Du jeudi 10 septembre 2026 au vendredi 11 septembre 2026 :
jeudi, vendredi
de 20h00 à 21h30
payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-10T23:00:00+02:00
fin : 2026-09-12T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-10T20:00:00+02:00_2026-09-10T21:30:00+02:00;2026-09-11T20:00:00+02:00_2026-09-11T21:30:00+02:00

Théâtre Paris – Villette 211 avenue Jean Jaurès  75019 PARIS
https://www.theatre-paris-villette.fr/spectacle/spot-13-virage/ +33140037223 resa@theatre-paris-villette.fr


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