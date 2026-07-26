SPOT #13 : Virage • Juliette Fribourg, Shane Haddad Théâtre Paris – Villette PARIS

Informations pratiques

Inspiré de la disparition tragique d’Ayrton Senna en 1994, Virage interroge nos obsessions collectives, le culte de la vitesse et l’absurdité d’un sport que même la mort ne parvient pas à arrêter. Sur scène, les archives deviennent matière à rêve : la chambre se transforme en paddock, tribunal, conférences, et les personnages, réels ou fantasmés, jouent, rejouent et déjouent l’absurde réalité.

Une jeune journaliste se passionne pour la mort accidentelle de la pilote de Formule 1 Avi Quinn lors d’une course de Grand Prix et enquête sur cette affaire.

Du jeudi 10 septembre 2026 au vendredi 11 septembre 2026 :

jeudi, vendredi

de 20h00 à 21h30

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-10T23:00:00+02:00

fin : 2026-09-12T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-10T20:00:00+02:00_2026-09-10T21:30:00+02:00;2026-09-11T20:00:00+02:00_2026-09-11T21:30:00+02:00

Théâtre Paris – Villette 211 avenue Jean Jaurès 75019 PARIS

https://www.theatre-paris-villette.fr/spectacle/spot-13-virage/ +33140037223 resa@theatre-paris-villette.fr



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