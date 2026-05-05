SPOT 2026, Cours Saint-Pierre, Nantes

SPOT 2026 Samedi 6 juin, 14h00 Cours Saint-Pierre Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:59:00+02:00

La parole sous les SPOTs – de 14h à 19h

Les Jeunes Explorateurs, L’Info Roule, Atelier Graff, Quizz « Ça va être super », etc..

Le SPOT- Espace Village – En continu de 14h à 19h – Ateliers, Expositions, Projections :

Calme et Résistant par Amélie Brunel-Anoxina – Exposition

Ce que reste par Babèle La Dinh – Exposition

Natsukashisa par Mahpara Aliyera – Exposition

Corps Impermanents par Cristóbal Betancourt – Exposition Photo

Bolingo de Congo Bolingo – Exposition Photo

Portrait en mouvement par Ousmane – Exposition photo

Découverte de Sarrebruck avec Yann Ristic, jeune ambassadeur à Nantes – Atelier participatif

Atelier collectif de feutrage de laine animé par Jade Regazzi – Atelier participatif

ANÉCAE (Atelier Nomade d’Echanges Créatifs et Artistiques Expérimental) – Atelier participatif

En attendant le croissant par Iceberg – Projection

Le SPOT Vidéo – Espace Yourte – Vidéos, Documentaires, Clip :

14h30 – Le Nord s’en souviendra par Les Paramètres – Documentaire

15h30 – Togographie par l’Association POLYCHROMA – Documentaire

15h30 – Adelphité par Malaury Badeau et Zoé Buche – Clip Vidéo Dansé

17h30 – Au Top de Noé Lucas – Clip musical

Le SPOT Show – Scène village – Performance, Danse, Art du Cirque :

15h00 – Mangez la brioche de Louise Cacot – Danse Jazz

15h15 – Flow of Unity par 7Kcrew – Hip-Hop/Breakdance

15h25 – Playground par Kaizen Hunters – Hip-Hop

16h40 – Soyez belle, c’est tout par le Collectif Créa’Cirk – Art du Cirque

18h30 – Manss Class – Danse Urbaine

SPOT en scène #3 – Espace Concerts – à partir de 16h :

16h00 – KubE – Electro-Rock

17h45 – dragon bleu – Indie Folk Indé

19h00 – Nine of Sport – Reprises/Cover

20h00 – ByNomis – Pop-Rock/Hip-Hop

21h00 – Calem Novo – Dream pop/ Pop rock

22h00 – deVénus – Electro pop française

23h00 – Médée Paradoxe – Electro pop française

00h00 – Taïeb – Rap Alternatif

Cours Saint-Pierre Cours Saint Pierre, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

SPOT c’est le festival qui met en lumière les jeunes talents nantais Festival SPOT