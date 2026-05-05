SPOT 2026, Cours Saint-Pierre, Nantes
SPOT 2026, Cours Saint-Pierre, Nantes samedi 6 juin 2026.
SPOT 2026 Samedi 6 juin, 14h00 Cours Saint-Pierre Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:59:00+02:00
La parole sous les SPOTs – de 14h à 19h
Les Jeunes Explorateurs, L’Info Roule, Atelier Graff, Quizz « Ça va être super », etc..
Le SPOT- Espace Village – En continu de 14h à 19h – Ateliers, Expositions, Projections :
Calme et Résistant par Amélie Brunel-Anoxina – Exposition
Ce que reste par Babèle La Dinh – Exposition
Natsukashisa par Mahpara Aliyera – Exposition
Corps Impermanents par Cristóbal Betancourt – Exposition Photo
Bolingo de Congo Bolingo – Exposition Photo
Portrait en mouvement par Ousmane – Exposition photo
Découverte de Sarrebruck avec Yann Ristic, jeune ambassadeur à Nantes – Atelier participatif
Atelier collectif de feutrage de laine animé par Jade Regazzi – Atelier participatif
ANÉCAE (Atelier Nomade d’Echanges Créatifs et Artistiques Expérimental) – Atelier participatif
En attendant le croissant par Iceberg – Projection
Le SPOT Vidéo – Espace Yourte – Vidéos, Documentaires, Clip :
14h30 – Le Nord s’en souviendra par Les Paramètres – Documentaire
15h30 – Togographie par l’Association POLYCHROMA – Documentaire
15h30 – Adelphité par Malaury Badeau et Zoé Buche – Clip Vidéo Dansé
17h30 – Au Top de Noé Lucas – Clip musical
Le SPOT Show – Scène village – Performance, Danse, Art du Cirque :
15h00 – Mangez la brioche de Louise Cacot – Danse Jazz
15h15 – Flow of Unity par 7Kcrew – Hip-Hop/Breakdance
15h25 – Playground par Kaizen Hunters – Hip-Hop
16h40 – Soyez belle, c’est tout par le Collectif Créa’Cirk – Art du Cirque
18h30 – Manss Class – Danse Urbaine
SPOT en scène #3 – Espace Concerts – à partir de 16h :
16h00 – KubE – Electro-Rock
17h45 – dragon bleu – Indie Folk Indé
19h00 – Nine of Sport – Reprises/Cover
20h00 – ByNomis – Pop-Rock/Hip-Hop
21h00 – Calem Novo – Dream pop/ Pop rock
22h00 – deVénus – Electro pop française
23h00 – Médée Paradoxe – Electro pop française
00h00 – Taïeb – Rap Alternatif
Cours Saint-Pierre Cours Saint Pierre, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire
SPOT c’est le festival qui met en lumière les jeunes talents nantais Festival SPOT