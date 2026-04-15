SPOT 2026 Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-06 14:00 –

Gratuit : oui Tout public

La parole sous les SPOTs – de 14h à 0h30Les Jeunes Explorateurs, L’Info Roule, Atelier Graff, Quizz « Ça va être super », etc.. Le SPOT- Espace Village – En continu de 14h à 19h – Ateliers, Expositions, Projections :Calme et Résistant par Amélie Brunel-Anoxina – ExpositionCe que reste par Babèle La Dinh – ExpositionNatsukashisa par Mahpara Aliyera – ExpositionCorps Impermanents par Cristóbal Betancourt – Exposition PhotoBolingo de Congo Bolingo – Exposition PhotoPortrait en mouvement par Ousmane – Exposition photoDécouverte de Sarrebruck avec Yann Ristic, jeune ambassadeur à Nantes – Atelier participatifAtelier collectif de feutrage de laine animé par Jade Regazzi – Atelier participatifANÉCAE (Atelier Nomade d’Echanges Créatifs et Artistiques Expérimental) – Atelier participatifEn attendant le croissant par Iceberg – Projection Le SPOT Vidéo – Espace Yourte – Vidéos, Documentaires, Clip :14h30 – Le Nord s’en souviendra par Les Paramètres – Documentaire15h30 – Togographie par l’Association POLYCHROMA – Documentaire15h30 – Adelphité par Malaury Badeau et Zoé Buche – Clip Vidéo Dansé17h30 – Au Top de Noé Lucas – Clip musical Le SPOT Show – Scène village – Performance, Danse, Art du Cirque :15h00 – Mangez la brioche de Louise Cacot – Danse Jazz15h15 – Flow of Unity par 7Kcrew – Hip-Hop/Breakdance15h25 – Playground par Kaizen Hunters – Hip-Hop16h40 – Soyez belle, c’est tout par le Collectif Créa’Cirk – Art du Cirque18h30 – Manss Class – Danse Urbaine SPOT en scène #3 – Espace Concerts – à partir de 16h :16h00 – KubE – Electro-Rock17h45 – dragon bleu – Indie Folk Indé19h00 – Nine of Sport – Reprises/Cover20h00 – ByNomis – Pop-Rock/Hip-Hop21h00 – Calem Novo – Dream pop/ Pop rock22h00 – deVénus – Electro pop française23h00 – Médée Paradoxe – Electro pop française00h00 – Taïeb – Rap Alternatif

Centre-ville Nantes 44000



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