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SQEP (le spectacle qui n’existe pas) • La BaZooKa Le Grand Parquet PARIS

jeudi 17 décembre 2026 · Le Grand Parquet · PARIS

SQEP (le spectacle qui n’existe pas) • La BaZooKa Le Grand Parquet PARIS

Informations pratiques

Début
jeudi 17 décembre 2026
Fin
jeudi 17 décembre 2026
Lieu
Le Grand Parquet
Adresse
Jardins d'Eole - 35 rue d'Aubervilliers
Ville
75018 PARIS
Département
Paris

Ce spectacle inédit se passe autant dans la tête du public que sur scène, cultive des paradoxes monstres, s’autorise toutes les folies, défie l’impossible… C’est une utopie aussi évanescente que concrète. Une abstraction qui prend corps. Du jamais vu qui électrise les sens. – Marie Plantin

SQEP (Le spectacle qui n’existe pas) est une pièce à écouter, un voyage dans un labyrinthe de fictions à visualiser, une hallucination mouvante qui dépasse la rationalité.
Du mercredi 16 décembre 2026 au jeudi 17 décembre 2026 :
jeudi, vendredi
de 19h00 à 20h00
payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-12-17T20:00:00+01:00
fin : 2026-12-17T21:00:00+01:00
Date(s) : 2026-12-17T19:00:00+02:00_2026-12-17T20:00:00+02:00

Le Grand Parquet Jardins d’Eole – 35 rue d’Aubervilliers  75018 PARIS
https://www.legrandparquet.fr/agenda/sqep-le-spectacle-qui-nexiste-pas/ +33140037223 resa@legrandparquet.fr


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