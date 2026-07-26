SQEP (le spectacle qui n’existe pas) • La BaZooKa Le Grand Parquet PARIS
jeudi 17 décembre 2026 · Le Grand Parquet · PARIS
Informations pratiques
Ce spectacle inédit se passe autant dans la tête du public que sur scène, cultive des paradoxes monstres, s’autorise toutes les folies, défie l’impossible… C’est une utopie aussi évanescente que concrète. Une abstraction qui prend corps. Du jamais vu qui électrise les sens. – Marie Plantin
SQEP (Le spectacle qui n’existe pas) est une pièce à écouter, un voyage dans un labyrinthe de fictions à visualiser, une hallucination mouvante qui dépasse la rationalité.
Du mercredi 16 décembre 2026 au jeudi 17 décembre 2026 :
jeudi, vendredi
de 19h00 à 20h00
payant Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-12-17T20:00:00+01:00
fin : 2026-12-17T21:00:00+01:00
Date(s) : 2026-12-17T19:00:00+02:00_2026-12-17T20:00:00+02:00
Le Grand Parquet Jardins d’Eole – 35 rue d’Aubervilliers 75018 PARIS
https://www.legrandparquet.fr/agenda/sqep-le-spectacle-qui-nexiste-pas/ +33140037223 resa@legrandparquet.fr
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