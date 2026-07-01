Square des artisans créateurs Bozouls
jeudi 9 juillet 2026 · Bozouls
Informations pratiques
Bozouls
Square des artisans créateurs
rue Henri Camviel Bozouls Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-07-09
Découvrez le travail d’artisans locaux et leurs savoir-faire divers.
Cet été, le Square des artisans créateurs met à l’honneur les savoir-faire à travers deux espaces complémentaires à Bozouls.
• Talents d’ici, à l’Espace Denys-Puech, du jeudi 9 juillet au samedi 23 août, tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 19h.
• Enclume & Barbotine, ruelle du Caminol, ouvert toute l’année. Durant l’été, ouverture tous les jours de 10h à 19h.
Le vernissage de l’exposition Talents d’ici aura lieu le dimanche 12 juillet à 18h, à l’Espace Denys-Puech, avec une animation musicale du groupe Jazzy Jazzou. .
rue Henri Camviel Bozouls 12340 Aveyron Occitanie +33 5 65 51 28 00 mairie-de-bozouls@wanadoo.fr
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English :
Discover the work of local artisans and their diverse skills.
L’événement Square des artisans créateurs Bozouls a été mis à jour le 2026-07-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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