Square en fête, Square de Geyter, Saint-Denis
Square en fête, Square de Geyter, Saint-Denis samedi 6 juin 2026.
Square en fête Samedi 6 juin, 14h00 Square de Geyter Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
La fête sera consacrée au thème de l’abeille et des autres pollinisateurs.
Stands d’information et de sensibilisation, jeux, spectacles et diverses animations (programmation en cours)
Square de Geyter Boulevard Marcel Sembat 93200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France 0781189561 https://www.instagram.com/vivelesquare?igsh=MTVrbDkxN2NjeXY5Yg== Square public en cours de renaturation avec, en son centre, un jardin partagé. Métro ligne 13 station Porte de Paris
ou RER D ou H Gare de Saint-Denis
La fête sera consacrée au thème de l’abeille et des autres pollinisateurs.
© Vilizara
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