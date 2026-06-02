Square Noon Le Melville Paris

Trois amis, Alexandre, Axel et Arlo, enflamment le Melville avec leur musique jazz. La complicité de ces musiciens, amis de l’Imep, est palpable. Ensemble ils transportent dans un univers vibrant et plein d’enthousisame. Alexandre au piano, Axel à la batterie et Arlo à la basse, un trio explosif à découvrir !

Alexandre Lombard-Buffet : piano

Axel Allwright : batterie

Arlo Larde : contrebasse

Trois potes, Alexandre, Axel et Arlo, mettent le feu au Melville avec leur jazz. Leur complicité est électrique, transportant dans un univers vibrant. Alexandre au piano, Axel à la batterie et Arlo à la contrebasse.

Le mercredi 10 juin 2026

de 20h30 à 23h00

payant

10 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-10T23:30:00+02:00

fin : 2026-06-11T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-10T20:30:00+02:00_2026-06-10T23:00:00+02:00

Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris

https://lemelville.fr/?p=5616



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