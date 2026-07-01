Square Noon Le Melville Paris

Informations pratiques

Trois amis, Alexandre, Axel et Arlo, enflamment le Melville avec leur musique jazz. La complicité de ces musiciens, amis de l’Imep, est palpable. Ensemble ils transportent dans un univers vibrant et plein d’enthousisame. Alexandre au piano, Axel à la batterie et Arlo à la basse, un trio explosif à découvrir !

Alexandre Lombard-Buffet : piano

Axel Allwright : batterie

Arlo Larde : contrebasse

Alexandre, Axel et Arlo, trois amis musiciens, font danser le Melville avec leur jazz débordant d’énergie !

Le vendredi 04 septembre 2026

de 21h00 à 23h30

payant Tarif plein : 10 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-05T00:00:00+02:00

fin : 2026-09-05T02:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-04T21:00:00+02:00_2026-09-04T23:30:00+02:00

Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris

https://lemelville.fr/?p=6050



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