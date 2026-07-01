Square Noon Le Melville Paris
samedi 5 septembre 2026 · Le Melville · Paris
Informations pratiques
Trois amis, Alexandre, Axel et Arlo, enflamment le Melville avec leur musique jazz. La complicité de ces musiciens, amis de l’Imep, est palpable. Ensemble ils transportent dans un univers vibrant et plein d’enthousisame. Alexandre au piano, Axel à la batterie et Arlo à la basse, un trio explosif à découvrir !
Alexandre Lombard-Buffet : piano
Axel Allwright : batterie
Arlo Larde : contrebasse
Alexandre, Axel et Arlo, trois amis musiciens, font danser le Melville avec leur jazz débordant d’énergie !
Le vendredi 04 septembre 2026
de 21h00 à 23h30
payant Tarif plein : 10 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-05T00:00:00+02:00
fin : 2026-09-05T02:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-04T21:00:00+02:00_2026-09-04T23:30:00+02:00
Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris
https://lemelville.fr/?p=6050
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