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Square Noon Le Melville Paris

samedi 5 septembre 2026 · Le Melville · Paris

Square Noon Le Melville Paris

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Lieu
Le Melville
Adresse
28 Rue Jean Mermoz
Ville
75008 Paris
Département
Paris
Tarif
Tarif plein : 10 EUR

Trois amis, Alexandre, Axel et Arlo, enflamment le Melville avec leur musique jazz. La complicité de ces musiciens, amis de l’Imep, est palpable. Ensemble ils transportent dans un univers vibrant et plein d’enthousisame. Alexandre au piano, Axel à la batterie et Arlo à la basse, un trio explosif à découvrir !

Alexandre Lombard-Buffet : piano

Axel Allwright : batterie

Arlo Larde : contrebasse

Alexandre, Axel et Arlo, trois amis musiciens, font danser le Melville avec leur jazz débordant d’énergie !
Le vendredi 04 septembre 2026
de 21h00 à 23h30
payant Tarif plein : 10 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-05T00:00:00+02:00
fin : 2026-09-05T02:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-04T21:00:00+02:00_2026-09-04T23:30:00+02:00

Le Melville 28 Rue Jean Mermoz  75008 Paris
https://lemelville.fr/?p=6050


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