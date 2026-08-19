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AGENDA · Allègre

SR en duo La Coccinelle Allègre

samedi 14 novembre 2026 · La Coccinelle · Allègre

Informations pratiques

Début
samedi 14 novembre 2026
Fin
samedi 14 novembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
La Coccinelle
Adresse
8 rue Notre Dame de l'Oratoire
Ville
43270 Allègre
Département
Haute-Loire
Tarif

Allègre

SR en duo

La Coccinelle 8 rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 19:00:00
fin : 2026-11-14

Date(s) :
2026-11-14

Vous connaissez SR entre amis, venez les écouter en duo.
Stan et Sandra unissent leurs instruments et leurs voix pour donner vie à des compositions originales, sincères et pleines d’émotion.
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La Coccinelle 8 rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 19 36 46  a.coccinelle@orange.fr

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English :

You know SR from hanging out with friends—come hear them perform as a duo.
Stan and Sandra combine their instruments and voices to bring to life original, heartfelt, and emotional compositions.

L’événement SR en duo Allègre a été mis à jour le 2026-08-19 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

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