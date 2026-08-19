SR en duo La Coccinelle Allègre

Informations pratiques

Allègre

SR en duo

La Coccinelle 8 rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 19:00:00

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-14

Vous connaissez SR entre amis, venez les écouter en duo.

Stan et Sandra unissent leurs instruments et leurs voix pour donner vie à des compositions originales, sincères et pleines d’émotion.

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La Coccinelle 8 rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 19 36 46 a.coccinelle@orange.fr

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English :

You know SR from hanging out with friends—come hear them perform as a duo.

Stan and Sandra combine their instruments and voices to bring to life original, heartfelt, and emotional compositions.

L’événement SR en duo Allègre a été mis à jour le 2026-08-19 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay