SR en duo La Coccinelle Allègre
samedi 14 novembre 2026 · La Coccinelle · Allègre
Informations pratiques
Allègre
SR en duo
La Coccinelle 8 rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 19:00:00
fin : 2026-11-14
Date(s) :
2026-11-14
Vous connaissez SR entre amis, venez les écouter en duo.
Stan et Sandra unissent leurs instruments et leurs voix pour donner vie à des compositions originales, sincères et pleines d’émotion.
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La Coccinelle 8 rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 19 36 46 a.coccinelle@orange.fr
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English :
You know SR from hanging out with friends—come hear them perform as a duo.
Stan and Sandra combine their instruments and voices to bring to life original, heartfelt, and emotional compositions.
L’événement SR en duo Allègre a été mis à jour le 2026-08-19 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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